Con más de 3 millones de visualizaciones, Netflix paraliza con misteriosa miniserie; está en el top 10 en 19 países

Netflix volvió a captar la atención de los suscriptores con No tengo miedo, una miniserie que combina drama, suspenso y un intenso relato sobre la pérdida de la inocencia. Pese a que llegó semanas atrás, ha logrado conquistar con misterio a más de uno.

Desde su estreno, la producción logró ubicarse entre los diez contenidos más vistos en 19 países, consolidándose como uno de los títulos más comentados del catálogo durante las últimas semanas.

‘Cien años de soledad’: revelador tráiler de la segunda temporada de la famosa serie de Netflix

La historia está ambientada en un pequeño pueblo de Veracruz, México, durante el Mundial de Fútbol de 1986. En ese contexto, Miguel, un niño de 10 años, lleva una vida aparentemente tranquila hasta que descubre a otro menor retenido en un sitio abandonado. Ese hallazgo transforma por completo su realidad y lo obliga a enfrentarse a secretos que involucran a los adultos de su comunidad.

“Cuando un niño de diez años se encuentra con algo terrible, aprende sobre la crueldad de la realidad, la supervivencia y la angustia en circunstancias desesperadas”, se lee en la sinopsis.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención entre los espectadores es la sensación de realismo que transmite la trama. Sin embargo, la producción no está basada en un caso real ocurrido en México.

La miniserie adapta la novela Io non ho paura, escrita por el italiano Niccolò Ammaniti y publicada en 2001, obra que ya había sido llevada al cine años atrás. Para esta versión, Netflix trasladó la historia al contexto mexicano de los años ochenta, conservando el conflicto central, pero incorporando nuevos elementos culturales y sociales.

Con apenas seis episodios, la producción ha conseguido destacarse por su ritmo narrativo, la ambientación de época y la tensión que mantiene de principio a fin. Ese equilibrio entre thriller y drama humano explica por qué se ha convertido en uno de los mayores éxitos recientes de Netflix y en una de las series que más conversación ha generado entre los aficionados al género.