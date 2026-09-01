Tiene solo 6 episodios y no podrá despegarse: la serie de suspense del guionista de ‘Lupin’ que reinventa un crimen

La plataforma de streaming Filmin suma a su catálogo Gone, una miniserie británica de suspense compuesta por seis episodios. La producción, que se adentra en el género del drama criminal a través del caso de una desaparición en un colegio privado en Bristol, aborda cómo la contención emocional y la preservación de las apariencias públicas influyen en la percepción de la culpa y la inocencia.

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La trama se sitúa en Bristol y sigue a Michael Foley, director del colegio privado St. Bartholomew. Durante un evento deportivo escolar, Foley muestra una impasibilidad notable mientras el entorno celebra una victoria. Poco después, se confirma la desaparición de su esposa, Sarah, profesora de música en la misma institución.

La falta de una reacción visible de dolor o desesperación por parte de Michael llama de inmediato la atención de la detective Annie Cassidy, encargada de la investigación junto a la agente Becky Hammond.

'Gone': el thriller británico sobre una misteriosa desaparición Foto: Tomado de redes sociales

Frente a las indagaciones policiales y la angustia de su hija Alana, el protagonista responde con una serenidad que genera sospechas tanto en los investigadores como en su entorno social.

De acuerdo con declaraciones de su creador y productor ejecutivo, Matt Sandford, recogidas durante un encuentro con medios de comunicación, la idea de la serie surgió inicialmente a partir del interés en dramas basados en casos reales, en particular un asesinato sin resolver durante tres décadas.

No obstante, el equipo creativo optó por desarrollar una ficción propia para tener mayor libertad en el diseño de los personajes y la trama policial.

En el proyecto participa también el guionista George Kay, conocido por su trabajo en producciones de suspense como Lupin e Hijack. La dirección corre a cargo de Richard Clark.

El actor David Morrissey señaló en el mismo espacio informativo que la ambigüedad del personaje fue el factor determinante para sumarse al proyecto:

“Lo más interesante para mí era esa pregunta constante: ¿este hombre es culpable o no? Michael es alguien cuya manera de comportarse hace que inmediatamente empieces a sospechar de él, pero nunca tienes suficientes elementos para estar seguro”.

“Queríamos hablar de la masculinidad reprimida, de los traumas enterrados y de la vergüenza que muchas personas arrastran durante toda su vida”.

A lo largo de sus seis capítulos, la narrativa entrelaza el avance del caso judicial con los dilemas personales de los involucrados. Por un lado, la investigación revive eventos del pasado de la detective Cassidy, relacionados con un caso no resuelto hace dos décadas.

Por otro, se exponen las dinámicas del colegio St. Bartholomew, donde surgen conflictos entre profesores, alumnos y vínculos laborales que complejizan el panorama.

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Frente al juzgamiento de la opinión pública respecto a cómo debe reaccionar una persona ante la pérdida, Morrissey concluyó:

“La gente quiere ver una reacción determinada: quiere ver a alguien romperse, llorar, gritar. Pero las personas no responden todas igual al dolor. Si esta serie consigue que alguien piense sobre sus propias relaciones, sobre cómo juzga a los demás o sobre las cosas que no dice, entonces habrá conseguido algo importante”.