El FICCI 66 despega: abre su convocatoria para películas de Colombia, Iberoamérica y el mundo

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias FICCI abre la convocatoria oficial para participar en su edición número 66, que se realizará del 6 al 11 de abril de 2027. Cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia, Iberoamérica y el mundo podrán postular sus obras hasta el 29 de noviembre de 2026, a través de la plataforma Festhome, para hacer parte del festival de cine más antiguo de América Latina.

Cineastas, productores, agentes de ventas y distribuidores de Colombia, Iberoamérica y el mundo podrán postular sus obras hasta el 29 de noviembre de 2026. Foto: Eupegui

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Al respecto, Margarita Díaz, directora general del FICCI, aseguró: “Abrir esta convocatoria significa comenzar a sentir y proyectar la fuerza del FICCI 66. Queremos descubrir las películas y las miradas que están surgiendo en Colombia, Iberoamérica y distintos lugares del mundo, pero también seguir abriendo oportunidades para cinematografías, territorios y comunidades que necesitan espacios para encontrarse con sus públicos y contar sus historias. Durante más de seis décadas, el FICCI ha sido una ventana para el cine y queremos que esta nueva edición continúe ampliando esa conversación desde Cartagena”.

Margarita Díaz, directora general del FICCI. Foto: cortesía FICCI

En su nueva convocatoria, el FICCI busca películas que expresen la diversidad del cine contemporáneo y se atrevan a explorar nuevas posibilidades narrativas, estéticas y materiales. Podrán participar largometrajes y cortometrajes de ficción, documental, ensayo, animación y propuestas experimentales, con libertad en cuanto a temática, contenido, punto de vista, técnica, duración y forma. Cada postulación será visionada y discutida por un comité curatorial integrado por profesionales y cineastas nacionales e internacionales, bajo la supervisión de la Dirección Artística.

Diez secciones oficiales para mirar el cine desde múltiples lugares

La convocatoria del FICCI 66 estará conformada por 10 secciones oficiales: Competencia Colombia, Competencia Iberoamérica y Competencia Cine en los Barrios; Internacional, (S)paces of Time, Cortometrajes Universitarios, De Indias, Tierra Adentro, Cines Afros y Cines Indígenas. A ellas se suma Work in Progress (WIP), destinado a proyectos colombianos e iberoamericanos que se encuentren en una etapa avanzada de edición.

Las competencias Colombia, Iberoamérica y Cine en los Barrios continuarán reconociendo obras y talentos mediante jurados nacionales e internacionales. En 2027, el Festival entregará hasta 100.000 dólares en premios, distribuidos entre las diferentes competencias, secciones y WIP.

La convocatoria mantiene además espacios concebidos para ampliar las geografías y voces presentes en el Festival. De Indias está dirigida a obras vinculadas directamente con Cartagena y Bolívar, ya sea por su lugar de producción, rodaje o por la procedencia de sus realizadores, productoras, escuelas, universidades o colectivos. Todos los proyectos seleccionados en esta sección recibirán un reconocimiento económico por su participación.

A ellas se suman Cines Afros y Cines Indígenas, abiertas a obras de cualquier nacionalidad que contribuyan a poner en diálogo las miradas, sensibilidades, cosmogonías, memorias, tradiciones y reivindicaciones históricas de los pueblos afrodescendientes e indígenas, proyectando desde América Latina y el Caribe una conversación de alcance global.

Ansgar Vogt, director artístico del FICCI. Foto: cortesía FICCI

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“Una convocatoria abierta es el punto de partida de una programación que todavía desconocemos. Durante los próximos meses vamos a encontrarnos con películas que probablemente nos obliguen a revisar nuestras propias certezas sobre el cine y sobre el mundo que habitamos. Ese descubrimiento es esencial para el FICCI: construir una programación que no parta de respuestas predeterminadas, sino de lo que las propias películas sean capaces de proponernos”, destacó Ansgar Vogt, director artístico del FICCI, sobre la tarea que les recae a ellos, una vez recibidas las películas.

Películas terminadas y proyectos que buscan dar el siguiente paso

El Work in Progress (WIP) recibirá largometrajes y cortometrajes colombianos, así como largometrajes iberoamericanos de ficción, documental y ensayo que se encuentren en una fase avanzada de edición. Los proyectos seleccionados podrán acceder a servicios de postproducción como conformación, colorización, mezcla sonora y master DCP, además de presentarse en proyecciones privadas ante jurados, agentes de ventas, distribuidores, exhibidores y otros agentes de la industria.

Ser seleccionado para el FICCI 66 permitirá además que las obras accedan a oportunidades de exhibición, prensa y contacto con productores, agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, profesionales de la industria y públicos del Festival. Foto: Eupegui

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Ser seleccionado para el FICCI 66 permitirá además que las obras accedan a oportunidades de exhibición, prensa y contacto con productores, agentes de ventas, distribuidores, exhibidores, profesionales de la industria y públicos del Festival. El FICCI mantiene, además, su condición de festival calificador para largometrajes documentales y cortometrajes de los Premios Óscar, ampliando la posibilidad de que estas obras puedan llegar a este escenario de proyección internacional.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 31 de agosto hasta el 29 de noviembre de 2026. Quienes realicen su inscripción hasta el 31 de octubre podrán acceder a la tarifa temprana con un 16 por ciento de descuento en cortometrajes y largometrajes, y un 50 por ciento para las postulaciones de largometraje colombiano e iberoamericano en WIP. Cortometrajes Universitarios, Tierra Adentro, De Indias y WIP Colombia - Cortometraje estarán exentas del costo de inscripción, más allá de la tasa de envío de la plataforma.

Los resultados serán notificados en marzo de 2027 durante la rueda de prensa de lanzamiento.

Las obras podrán postularse a través de Festhome. Las bases completas, requisitos y condiciones de participación estarán disponibles en los canales oficiales del Festival.