Natalia Reyes habló de su salto a Hollywood y de sus retos como actriz; habló de “aguante, incertidumbre y rechazos”

En los Premios India Catalina 2026, uno de los momentos más comentados fue el reconocimiento a Natalia Reyes, quien recibió el Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional, destacando su crecimiento y trabajo fuera de Colombia.

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La actriz dio el salto al escenario global en 2019 con su papel en Terminator: Dark Fate, una experiencia que marcó un antes y un después en su carrera y la posicionó en Hollywood, dejando en alto el talento colombiano.

En conversación con SEMANA, Reyes habló de lo que representa este galardón en su camino profesional y de cómo logra equilibrar las distintas facetas de su vida.

También se refirió a su hija Isla, compartiendo lo que más admira de ella y el consejo que le daría si decide seguir sus pasos en la actuación.

Gracias a su disciplina, carisma y talento, Natalia Reyes se ha convertido en una de las figuras colombianas con mayor proyección internacional, destacándose tanto en la televisión y el cine nacional como en la industria global.

SEMANA: ¿Qué significa recibir el premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional y cómo lo asume en este momento de su carrera?

Natalia Reyes: Estoy muy honrada, muy feliz, muy agradecida por recibir este reconocimiento. Creo que cuando a uno le empiezan a dar premios, se empieza a sentir como viejo, pero nada, he sentido mucha felicidad.

Me sorprendió muchísimo por parte del festival porque es un festival que consideró mi casa, mi familia; y recibir mi india Catalina por la trayectoria internacional, pues es un orgullo, además con este nombre que tiene, ahora el premio de Salvo Basile honrando esa memoria de la historia de Salvo, de un italiano que se vino a Cartagena, que fue adoptado por Cartagena, y que trabajó tantísimo por el cine y por esta ciudad.

Me encanta, y hay que seguir resaltando. Existe esta posibilidad que tenemos los actores de derribar fronteras y que tiene el cine y el arte de hacer que el mundo pueda ser uno solo.

S: Recibe el premio que se nombró en honor a Salvo Basile, ¿Qué cree que fue lo más valioso que él le dejó al cine y la televisión en Colombia?

N.R.: Bueno, el trabajo de Salvo con el cine, que era su gran pasión, su amor por Cartagena, el haber traído a tantos personajes y a tantas películas a Cartagena. Bueno, tiene grandes historias en este festival, el haberle dado tantísimo amor a esta ciudad y al cine y a nuestra industria, pues es un legado imborrable.

Y creo que la historia de Salvo también representa un poco la historia de Cartagena, ¿No? o sea, Cartagena es una ciudad que históricamente ha tenido muchos extranjeros como al final yo, que no soy de Cartagena, soy bogotana, pero adoptada por Cartagena.

Ha tenido personas que no son cartageneras y extranjeros enamorados de esta ciudad y luchando porque crezca, porque sea una ciudad más justa, porque sea una ciudad turística, pero también responsable con su territorio y con su gente.

Natalia Reyes, actriz colombiana Foto: SAMANTHA CHAVEZ

S: Aunque es muy joven, ya tiene una carrera sólida, ¿Cuáles han sido los retos más grandes que ha tenido que enfrentar para llegar hasta donde está hoy en día?

N.R.: Sí, han sido ya 24 años de carrera y yo creo que lo más difícil es entender precisamente que no es una carrera de corto alcance, sino de fondo.

No es una maratón, se necesita mucho aguante, de mucha disciplina, de mucha pasión, porque realmente es de mucha incertidumbre, de mucha inestabilidad, de muchos rechazos, y por eso hace falta que amemos demasiado lo que hacemos para que sigamos insistiendo.

S: ¿Cómo fue dar ese salto a Hollywood y qué se lleva de la experiencia de trabajar con una figura tan importante como Arnold Schwarzenegger?

N.R.: Fue un hito en mi carrera el haber llegado a Terminator. Digamos que me abrió las posibilidades de expandir mi carrera a que digamos no sólo hiciera cine, sino que además hiciera cine en muchos lugares del mundo.

Me ha abierto digamos esa ventana a nivel internacional, y siento que también ha sido una manera de abrir el camino para muchas más que vienen.

Natalia Reyes, actriz colombiana que llegó a Hollywood. Foto: SAMANTHA CHAVEZ

S: Hoy en día combina muchos roles: actriz, empresaria y mamá, ¿Cómo logra equilibrar esas facetas sin perderse en el intento?

N.R.: Yo creo que ese es el arte de malabarear, digo, ¿No? yo siento que eso es lo que hago todo el día, como malabarear entre diferentes facetas, diferentes personajes, y por eso sí, hay algo de locura en ello.

Es intentar equilibrar, ¿No? el ser una madre presente, el llevarme a mi hija para todas partes, que haga parte de mi vida y de mis sueños también.

Pero también, obviamente intentar, pues tener equilibrio, una carrera, eh, un propósito, este tipo de otras oportunidades de gestión cultural. Entonces, creo que se duerme poco. Creo que la clave es dormir poco, pero si intento constantemente equilibrar esas facetas,

S: ¿Qué haría si su hija, que aún es una bebé pequeña, le dice que se quiere dedicar a la actuación?

N.R.: Si mi hija quisiera ser actriz, bueno, la verdad es que es bastante extrovertida. O sea, podría serlo, disfruta mucho del arte, creo en general que ha estado muy permeada por mucha información desde muy pequeña.

Obviamente la apoyaría, porque si algo agradezco yo es que mis papás me hayan apoyado desde muy pequeña y me dijeran haz lo que quieras ser, pero estudia, pero se juiciosa, pero se disciplinada, pero hazlo bien. Entonces siento que ese apoyo ha sido fundamental, así que el apoyaría a muerte en lo que quisiera ser.

Pero sí, sobretodo que sea muy consciente de que realmente hay que tener talento, pero que sobre todo hay que trabajar mucho.

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S: Pensando en Isla y en el futuro, ¿Qué consejo le daría hoy a su hija que crea que le pueda servir dentro de 15 o 20 años?

N.R.: Que ojalá mantenga esa mirada, esa capacidad de asombro, esa alegría. O sea, para mí es muy emocionante descubrir a través de ella cosas que ya he perdido, que hemos perdido los seres humanos como adultos, ¿No? O sea, esos ojos, esa capacidad de sorprenderse de asombrarse con todo, de reírse, de disfrutarse las cosas, ¡Me encanta! y ojalá no la perdiera.

S: ¿Qué nuevos proyectos vienen para seguir nutriendo y fortaleciendo su carrera y su trayectoria internacional?

N.R.: Bueno, mucho cine. Acabo de terminar una película con Gael García que yo creo que saldrá este año o el próximo, también sale una serie en Netflix que se llama Palacio, sobre la toma del palacio de justicia que va a estar tremenda.

Voy a rodar una película en Colombia, otra en Estados Unidos, otra en nueva York el otro año. Entonces nada, viene mucho cine afortunadamente, cosa que me hace muy feliz. Muchas historias muy diversas, muy distintas en Colombia y por fuera de Colombia. Así que nada, ahí seguirán viendo.