La reconocida actriz Natalia Reyes ha estado en grandes producciones a nivel nacional e internacional, logrando actuar en Hollywood y obteniendo más popularidad con la famosa película Terminator: Destino Oculto.

Sin embargo, en esta ocasión la colombiana no usó su perfil de Instagram, en el que tiene más de 1.5 millones de seguidores para promocionar uno de sus papeles, sino para manifestar la inconformidad que vivió en el aeropuerto.

“Acaba de pasarme algo que me tiene en shock. Jetsmart es la única aerolínea en Colombia que cobra un coche de niño como una maleta adicional. Según ellos, un niño desde que cumple dos años ya puede caminar y no necesita ninguna ayuda”, dice en la primera parte del video.

Luego, le pregunta a los usuarios si no consideran que un niño de tres años, como es el caso de su hijo, el coche es una necesidad porque las distancias dentro del aeropuerto son muy largas para un menor y se cansa rápido de caminar.

Natalia Reyes expresó su inconformidad y contó la situación que vivió en el aeropuerto. | Foto: Captura de Instagram @nataliareyesg

“No es un lujo, sino una necesidad de movilidad de una población vulnerable, igual que las sillas de ruedas para los adultos mayores”, mencionó como ejemplo la mujer, quien agregó que se trata de una ayuda para las familias.

“Es algo básico, es una necesidad”, reafirmó la actriz al tiempo que mostró su inconformidad con el cobro, pues era el único objeto que llevaba su hijo, quien tenía el tiquete, derecho a una silla y un espacio en el avión.

Frente a la situación, el cantante Pipe Bueno reaccionó y escribió: “¡Jamás vuelvas a volar en una aerolínea tan pésima! Es absurdo”, mostrando también su desacuerdo con lo sucedido.

De igual manera, la entrenadora Katerin Chacón compartió una experiencia similar y afirmó: “Nos pasó con mi esposo. Nos cobraron el coche por el tamaño y piezas, nosotros les dijimos que era una sola y ellos insistieron que eran 2 porque se podía desarmar”, pues también tuvo que pagar por el coche.

Sin embargo, no fueron los únicos comentarios que tiene la publicación, que generó divisiones y algunos aprovecharon para contar anécdotas, mientras que otros afirmaron que por eso es importante conocer a la aerolínea, pues pueden realizar el cobro.