‘En el valle de las sombras’, esto se sabe de la película colombiana en la que actuará Gael García Bernal

En el valle de las sombras, la ambiciosa producción colombiana que promete sacudir las pantallas con su mezcla de thriller psicológico y reflexión social ha culminado su rodaje, de acuerdo a lo revelado por Netflix.

Filmada en escenarios naturales de Boyacá y Cundinamarca, esta película refuerza el compromiso de la plataforma con el talento latinoamericano, atrayendo a figuras internacionales y locales en un proyecto que ya genera expectativa en la región.

La película cuenta con un reparto de lujo encabezado por el mexicano Gael García Bernal y la colombiana Natalia Reyes, quienes dan vida a los protagonistas. El equipo de producción eligió locaciones emblemáticas como Santa Sofía, Suesca, el desierto de la Tatacoita y Choachí para capturar el aislamiento del valle ficticio en el que se ven inmersos sus protagonistas.

Netflix anunció la finalización del rodaje de la película En el valle de las sombras en Colombia, basada en el cuento “The Country of the Blind” de H.G,. Wells Foto: Netflix

Bernal interpretará a Álvar Toledano, un montañista extraviado, mientras Reyes encarnará a Medina, la mujer que lo cuida en el valle. El elenco colombiano contará con figuras icónicas como Margarita Rosa de Francisco, recordada por Café con aroma de mujer, Diego Vásquez y Claudio Cataño, sumando talento nacional que enriquece la narrativa con autenticidad cultural.​

Gael García Bernal, nacido en Guadalajara en 1978, es uno de los actores más versátiles de América Latina, con una carrera que navega entre cine de autor e independiente.

Ganador del Oso de Plata en Berlín por La trocha y nominado al Globo de Oro por Mozart in the Jungle, ha trabajado con directores como Alejandro González Iñárritu en Y tu mamá también y Alfonso Cuarón en Rudo y Cursi.

Su presencia en En el valle de las sombras no solo eleva el perfil internacional del proyecto, sino que subraya su interés por historias que cuestionan el poder y la identidad, temas recurrentes en su filmografía.​

La trama de la película sigue a Álvar Toledano, un montañista que, tras una caída, irrumpe en un valle aislado habitado por una comunidad ciega desde hace generaciones.

Inicialmente convencido de su superioridad visual, pronto descubre que su don es visto como una amenaza. Enamorado de Medina, enfrenta el drama de algunos habitantes que comienzan a recuperar la vista, pero la comunidad opta por suprimir lo diferente.

Álvar debe elegir: adaptarse renunciando a sí mismo o escapar pagando el precio de mirar. En el valle de las sombras está inspirado en The Country of the Blind de Herbert George Wells, maestro de la ciencia ficción conocido por La guerra de los mundos y La máquina del tiempo.

Dirigida por el ecuatoriano Sebastián Cordero con guion coescrito junto a Arias quien también participó en Pájaros de verano y Cien años de soledad, la película luce una sólida ficha técnica. Enrique Chediak firma la fotografía, Angélica Perea el diseño de producción, Luz Helena Cárdenas el vestuario y John Bedoya el casting.