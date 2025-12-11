Sale a la luz la fecha de estreno de la segunda parte de ‘Cien años de soledad’; Netflix soltó la sinopsis

Basada e inspirada en la icónica novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad se ha convertido en uno de los proyectos audiovisuales más esperados y comentados de Netflix en Latinoamérica. Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, la serie busca trasladar a la pantalla la magia, complejidad y profundidad de Macondo, el mítico pueblo que conquistó al mundo literario.

La producción, realizada íntegramente en Colombia, no solo rinde honor a la obra más representativa del célebre escritor, sino que también cuenta con la participación y aprobación directa de su familia, lo que asegura una adaptación fiel a la esencia del relato original. Este proyecto marca un hito para la plataforma de streaming, que apuesta por exaltar las raíces culturales y narrativas de la región, llevando la historia de los Buendía a espectadores de todo el mundo.

Recientemente, Netflix anunció de forma oficial la fecha de estreno de la segunda parte de esta producción, permitiendo que los fanáticos se preparen para una nueva ola de situaciones que rodean la trama.

¿Cuándo será el estreno de la segunda parte de ‘Cien años de soledad’?

Este cierre artístico y audiovisual será en el mes de agosto de 2026, plasmando la última parte de la novela.

¿De qué tratará la segunda parte de ‘Cien años de soledad’?

De acuerdo con información oficial de Netflix, también se conoce la sinopsis de este proyecto. El título se centrará en desarrollar varias situaciones puntuales que quedaron en la primera parte.

“Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo pues los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio. Ella, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos”.