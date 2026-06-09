‘The Walking Dead’ continúa: primer tráiler del próximo capítulo de la saga zombi más esperado del 2026

El universo televisivo de los muertos vivientes continúa su expansión. La cadena AMC ha revelado el primer avance oficial de la tercera temporada de ‘The Walking Dead: Dead City’, el exitoso spin-off centrado en los personajes de Maggie Greene (Lauren Cohan) y Negan Smith (Jeffrey Dean Morgan). Junto con las primeras imágenes de los nuevos episodios, la plataforma de streaming AMC+ confirmó que la producción se estrenará el próximo 27 de julio, manteniendo el lanzamiento en simultáneo con los Estados Unidos.

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De acuerdo con las imágenes distribuidas en el nuevo avance publicitario, la trama principal de esta entrega se enfocará en el intento de los protagonistas por consolidar su control sobre una devastada isla de Manhattan. En el clip, el personaje de Maggie verbaliza el eje del conflicto al dirigirse a Negan con una premisa clara: “Si conseguimos a la gente adecuada, podemos recuperar la ciudad”.

A diferencia de la tensión inicial que caracterizó la relación de ambos personajes en la serie original —derivada del asesinato de Glenn Rhee a manos de Negan—, esta producción ha explorado una compleja tregua forzada por la supervivencia. El adelanto audiovisual muestra a la dupla liderando un grupo heterogéneo de supervivientes urbanos, quienes recurren a tácticas de combate directo para repeler las hordas de caminantes que plagan la metrópoli neoyorquina.

Uno de los puntos más destacados por la crítica especializada en el análisis del tráiler es la introducción formal de nuevos rostros dentro del reparto. Destaca la participación de la actriz estadounidense de origen mexicano y puertorriqueño Aimee García, conocida internacionalmente por su papel de Ella López en la serie dramática Lucifer.

El fichaje de García había sido anticipado por la producción en septiembre del año pasado. En esta tercera temporada, la actriz interpretará a Renata, un personaje que los canales oficiales de AMC describen como una líder dotada de un carácter afable y un optimismo intrínseco, características diseñadas para contrastar con el tono sombrío y hostil que impera en el Manhattan postapocalíptico.

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Aunque los índices de audiencia de la serie matriz de The Walking Dead experimentaron un descenso natural hacia su conclusión en 2022, tras once temporadas al aire, la estrategia de AMC Networks se ha volcado con éxito hacia formatos derivados y más acotados. ‘Dead City’ fue la primera secuela en enfocarse exclusivamente en una pareja de personajes principales de la saga original, seguida posteriormente por ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’ y ‘The Walking Dead: The Ones Who Live’.

Este enfoque en miniseries o producciones de menor duración ha permitido a la franquicia mantener una base de seguidores leales en América Latina y Colombia, donde el consumo de contenidos en plataformas de streaming ha crecido de manera sostenida durante los últimos años. Con el estreno programado para el 27 de julio, la distribuidora busca consolidar el periodo de mitad de año como uno de sus espacios de mayor flujo de usuarios en su servicio bajo demanda.