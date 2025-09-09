La tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon llegó a AMC+ el pasado 8 de septiembre. Norman Reedus vuelve a encabezar el reparto de este spin-off centrado en su personaje, con una tercera entrega rodada en España y que muestra por primera vez cómo el virus zombie afectó a la península ibérica.

La cuarta y presumiblemente última entrega de la ficción, que ya se encuentra en pleno rodaje, también ambientará su trama en España.

“Estamos en una época loca con todo ahora mismo. Es una locura”, reflexionó Reedus en una entrevista concedida a Europa Press, en la que no solo asegura que el apocalipsis está más cerca que hace 15 años, cuando arrancó la serie original de The Walking Dead, sino que avisa que, de seguir esta senda, el colapso global tendrá lugar “en cualquier momento”.

Un oscuro y catastrófico vaticinio que el actor enlaza directamente con el auge de las redes sociales. “Son lo peor. De verdad lo creo”, dijo, convencido de que antes internet era un lugar “mucho más divertido”.

Más reservada se mostró Melissa McBride, que encabeza el reparto junto a Reedus dando vida a Carol Peletier, a la que el fin del mundo se antoja como algo que “siempre está ahí” y que “probablemente lo ha estado durante generaciones”.

“Siempre hay algo mordiéndote los tobillos, se siente como algo así”, señaló, apuntando que unas veces parece “algo más urgente y más grande” que otras.

Ya desde su paso por The Walking Dead, Daryl era un personaje a quien le costaba abrirse a los demás, pero ser testigo del colapso mundial le hace comprender que necesita a otras personas para seguir adelante.

“Si incluso Daryl Dixon puede empezar a luchar por amor y darse cuenta de que hay un futuro mejor, entonces quizás todo el mundo pueda”, reflexiona Reedus.

“No solo necesitamos una sensación de comunidad, sino verdadera comunidad”, recalcó McBride, señalando la necesidad de que las personas “realmente” se apoyen las unas a las otras “de forma incondicional”. “No podemos hacerlo solos”, añadió.

Filmaciones en España

Tras dos temporadas principalmente ambientadas en Francia, la nueva entrega salta hasta España con un reparto poblado de rostros conocidos del cine español como Óscar Jaeneda o Eduardo Noriega, entre otros. “Han sido muy generosos ayudándonos a comprender la cultura y las tradiciones”, señala McBride a propósito de sus compañeros de reparto españoles.

Al igual que Reedus, la actriz ejerce también como productora ejecutiva de la serie. “Era muy importante contar con actores españoles”, señala el intérprete, recalcando que “mantener” el idioma “tanto como fuera posible” fue una prioridad para ellos.

Así, la serie incluye multitud de diálogos en español entre los nuevos personajes, que solo hablan en inglés cuando se dirigen a Daryl y Carol. De la misma manera, en las dos primeras temporadas la serie contó con actores franceses que a menudo conversaban en su idioma.

Además de Noriega y Jaenada, entre los intérpretes españoles que conforman el reparto de la tercera temporada se encuentran Alexandra Masangkay, Candela Saitta, Hugo Arbués, Greta Fernández, Gonzalo Bouza, Hada Nieto, Yassmine Othman y Cuco Usín, entre otros. Además, el español Paco Cabezas ha ejercido como director de varios episodios.

La cuarta y última temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, que también estará ambientada en España, se encuentra actualmente en pleno rodaje. Pero a Reedus se le antoja “imposible” desprenderse de Daryl, un personaje al que lleva encarnando desde la primera temporada de The Walking Dead, que vio la luz allá por 2010.

“Llevo pensando en este personaje durante 15 años, cada día de la semana”, reconoce. En este sentido, el intérprete relata cómo, incluso cuando hace algo mundano como “ir a la compra”, su personaje “nunca se va” porque la gente se le acerca gritando su nombre.

“Lleva siendo una parte enorme de mi vida durante mucho tiempo”, manifestó, asegurando que no puede elegir una sola cosa con la que quedarse de su personaje. “Pienso en Daryl y en esta serie todo el tiempo”, concluyó.