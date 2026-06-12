EN ESTE 2026, Deborah Colker tiene una ópera en temporada en el Metropolitan de Nueva York, una obra con el Cirque du Soleil que le sigue dando la vuelta al mundo, un estreno en Río de Janeiro (su ciudad, donde dirigió el movimiento en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2016) y, encima, una visita por Bogotá después de 11 años, al Colón, donde presentará Consagración, basada en La consagración de la primavera, de Stravinski, que incorpora ritmos y sonidos brasileños a la icónica obra del compositor ruso. Y Deborah lo capotea todo mientras atiende a un ser amado en momentos difíciles, probando que tiene suficiente energía y corazón para cuidar a su entorno y tocar al mundo con sus creaciones. Sobre esto, Arcadia habló con ella.

Esta obra primitiva integra 16 bailarines y 180 bambúes de 4 metros de altura, con los cuales Deborah construye una arquitectura narrativa en constante transformación. Foto: Flavio Colker

Un alabao para Totó la Momposina: homenaje sentido en su nombre

ARCADIA: Con espectáculos en Río de Janeiro, Nueva York, Bogotá y otras ciudades, ¿cómo balancea la profesión con los agites personales?

DEBORAH COLKER: Buena pregunta… Recién estrené una ópera, el 14 de mayo, en Nueva York, sobre la vida de Frida Kahlo y Diego Rivera. Y luego, de regreso a Río, tuve una semana de un espectáculo con mi compañía en el tremendo Teatro Municipal de Río, todo mientras que Ovo, mi espectáculo para el Cirque du Soleil, viaja por el mundo. Es mucha cosa, y en medio de eso uno necesita tiempo para su vida. ¡Si no se tiene vida, no se tiene nada que decir!

NIJINSKY, PINA BAUSCH Y ENORMES COMPAÑÍAS ABORDARON ESTA PIEZA DE STRAVINSKI. COLKER CREÓ ALGO AUTORAL, SU MIRADA SOBRE NUESTRA EVOLUCIÓN.

Pero estoy bien, y muy contenta de llevar Consagración a Colombia, una obra que se estrenó en Brasil en 2024 y que esperé mucho tiempo para hacer. Es un clásico que provocó muchas reacciones en el mundo de la música y de la danza, porque Stravinski escribió esta composición para ser bailada. Yo asumí la misión de definir cuándo hacerla y cómo hacerla, porque mucha gente importante la hizo en el pasado, grandes orquestas y grandes compañías de danza. Nijinsky fue el primer coreógrafo en abordarla, Pina Bausch también, The Joffrey Ballet y la Béjart Ballet la hicieron. Yo quería crear algo autoral, ofrecer mi mirada sobre el camino evolutivo del hombre, algo muy primitivo, muy orgánico, muy visceral e intenso. Porque es una música muy intensa. Y la llevamos ahora a Colombia, ¡un país como el nuestro, lleno de latinos sin miedo de los colores y con selva amazónica!

"Yo quería crear algo autoral, ofrecer mi mirada sobre el camino evolutivo del hombre, algo muy primitivo, muy orgánico, muy visceral e intenso", cuenta la carioca. Foto: Flavio Colker

‘HonDanza 3′: un nuevo desembarco expresivo de El Colegio del Cuerpo en la ciudad de los puentes

Deborah Colker ha impactado el mundo entero con sus espectáculos y coreografías. Foto: Cafi

ARCADIA: Sigue a esos creadores, bailarines y compañías icónicas que adaptaron este trabajo y se pone en zapatos de gigantes. ¿Cómo la asumió?

D.C.: Esta es mi Consagración, y en ella usé mucho bambú, plantas que son como la extensión del cuerpo, representan a la selva en el escenario y me dieron la posibilidad de contar esa historia. Somos 16 bailarines en el escenario, y tenemos 180 bambúes de 4 metros de altura con los que hacemos muchas arquitecturas. Construimos un barco para conquistar las aguas, una ‘oca’ (una casa de los pueblos originarios de Brasil y de todo el mundo, donde dormían para protegerse de la noche, del frío, de la lluvia)... Vamos construyendo la historia: la selva, el espacio, el cielo, el barco, la casa.

"Esta es mi Consagración, y en ella usé mucho bambú, plantas que son como la extensión del cuerpo, representan a la selva en el escenario y me dieron la posibilidad de contar esa historia", explica. Foto: Flavio Colker

Esta Consagración es muy primitiva. Empieza con las bacterias, con los animales del principio, las especies chiquitas, anfibias, unicelulares, que acostumbraban a vivir en el agua y en la tierra. Y estas bacterias empiezan a crecer, y tienen que luchar para vivir, tienen que conseguir alimento y defenderse contra animales muy grandes. Entonces, ahí yo hablo de la caza, la agricultura, la plantación y la lucha entre animales para sobrevivir, una lucha que tenemos hasta ahora.

No es un espectáculo activista ni panfletario, pero toca el tema de la naturaleza, habla de que esta Tierra es nuestra casa, nuestro aire, nuestra agua, nuestro fuego. De hecho, abordo una historia muy linda de los pueblos originarios sobre cómo empieza el fuego, sobre dónde está y cómo la gente de la Tierra (ahora Homo sapiens, pero no siempre) se movía para traer el fuego. Parto de leyendas, ficciones, de historias reales contadas a través de la oralidad que nos pertenecen y son lo que somos, porque somos nuestra ancestralidad. Brasil no empezó en 1500; empezó mucho antes de que los portugueses llegaran, con el fuego, la selva, la tierra, las aguas y toda una evolución hasta nuestros tiempos. Yo propongo un poco de imaginación sobre esta creación.

Habrá tres funciones imperdibles. Foto: Cafi / CNA

ARCADIA: No es panfletario, pero hablar de naturaleza hoy se ha vuelto un tema polémico...

D.C.: Cuando hice mi espectáculo Ovo para Guy Laliberté, quien era el dueño del Cirque du Soleil, me dijo que hablara de la naturaleza, del agua, de algo del medio ambiente. Yo le pregunté si tenía que ser algo manifiesto y él me ofreció una respuesta buenísima: “No. Con tratar ese tema es suficiente. Estás hablando con el arte, con la danza”. El arte y la danza tienen que conjurar la belleza, el encantamiento, la imaginación. La provocación está adentro cuando bailamos, cuando abordamos este tema tan inmediato.

ARCADIA: Ha venido a Colombia tres veces, en 2004, 2013 y 2015. ¿Alguna memoria particular de este país?

D.C.: La memoria que tengo es de mucha música, de alegría. De estar dentro de una buseta llena de gente con vitalidad y una calle potente. Me encanta la gente que experimenta la calle con una dinámica de vida, porque todos tenemos nuestra particularidad, pero es importante la vida colectiva, en sociedad, el intercambio con los otros y la calle. Mi memoria de Colombia es muy alegre.

'Sagração' es el cuarto espectáculo que presentará la brasilera en Colombia. Foto: Flavio Colker

Batuta y el Centro Musical Sinfónico Lleras: más de 20 años de música y transformación social

ARCADIA: ¿Hay espectáculos que la han marcado más que otros?

D.C.: Todos mis espectáculos tienen una vida propia y me enorgullecen. En cada uno demoro tres años, estudiando, trabajando, pensando, creando, totalmente envuelta en su potencia, en su historia. Recientemente, esta obra que hice sobre Frida y Diego, que habla de la muerte, de la vida, del arte, agitó muchas emociones dado todo lo que pasa en mi vida, y cambió mucho mi pensar sobre la espiritualidad y lo que pasa entre la vida y la muerte…

Cuando hice Ovo con el Cirque du Soleil, miré a los insectos, los chiquitos, que son como los nadie, que uno pisa con la pata como si nada, ¡pero que son muy importantes! Y elevé preguntas sobre qué es la vida, sobre el valor de la vida, lo que es bailar, la danza, el cuerpo. ¿Dónde empieza la danza? ¿En el cuerpo? ¿El cuerpo produce movimiento con idea y significado?

ARCADIA: En estos 33 años dirigiendo su compañía, ¿la tecnología ha impactado su manera de transmitir la pasión o lo que quiere?

D.C.: La tecnología, especialmente para la salud, para las investigaciones de cáncer o de enfermedades raras, es muy importante. Nosotros empezamos siendo pocos en este mundo, ahora somos muchos, y queremos vivir cada vez más, 90, 100 años, y para eso necesitamos la tecnología para ayudarnos; si no, no es posible. Pero la tecnología es solo una parte, no es la artesanía, las manos, la inteligencia…

Tenemos la inteligencia artificial, pero tenemos nuestra inteligencia también. Yo no tengo miedo del desarrollo de la tecnología, pero tenemos que prestar atención, estar alerta, porque no sirve para hacerlo todo. Un espectáculo de danza en vivo es con la gente bailando, haciendo la fuerza, mostrando la fragilidad, el silencio, el grito, la muerte, la vida, la alegría, el dolor, la poesía. Entonces, como formamos parte activa, tenemos que sostener la rienda. Además, con todo lo que está aconteciendo en el mundo, tenemos que cuidar la naturaleza (si no, no tenemos dónde vivir) y ejercer nuestro buen sentido.

"Yo no tengo miedo del desarrollo de la tecnología, pero tenemos que prestar atención, estar alerta, porque no sirve para hacerlo todo", dice Colker. Foto: Cafi

“Las coreografías nacen de una intuición, de algo que no puedo nombrar”, Marie Chouinard

A Deborah le gusta "trabajar, provocar, estar en la dinámica, pero también quiero ser, quiero caminar". Foto: Flavio Colker

ARCADIA: ¿Qué sueño le hace falta cumplir?

D.C.: Yo creo que mi sueño es cuidar de las personas que están cerca de mí. Mi sueño es conseguir la madurez de entender que el mundo no es sobre nosotros, sino que formamos parte de él. Y cada día poder pensar y crear.

No tengo muchos más sueños, como “¡Oh, quiero hacer este espectáculo en el cielo!”. Yo quiero pensar, tener inteligencia para escoger un buen camino de vida para mí, mis amigos, mi familia y todas las personas. Cambié con el tiempo. ¡El tiempo tiene sabiduría! A mí me gusta trabajar, provocar, estar en la dinámica, pero también quiero ser, quiero caminar.

ARCADIA: Marie Chouinard dejó un espectáculo excepcional aquí, Germaine Acogny ha dejado huella. Hay figuras femeninas muy destacadas, como usted. ¿Qué tanto machismo se vive en la danza?

D.C.: No puedo decir que no hay machismo. El machismo es parte de este mundo, todo el tiempo. Y en la danza se da la lucha de las mujeres, que han tenido que luchar desde abajo, porque en un principio no tenían cómo hacer algo. En un matrimonio de hombre y mujer, el hombre podía hacer de todo y la mujer no... Ahora, además de esa lucha, se hace activismo por las razas, las religiones y las distintas personas que no son aceptadas porque son diferentes. Necesitamos respeto.

Cada uno es único y tiene su lugar en el mundo. Y uno puede querer ser diferente y puede haber nacido diferente, pero si está en este mundo es porque tiene que estarlo, y tiene que poder escoger qué hacer, vivir su libre albedrío. Pero vivimos un momento político terrible. Ustedes están en una elección dura, lo sé. Lo que pasa con el fascismo, con la derecha y la izquierda en el mundo es algo inimaginable. Y ya no hay cómo negar la estupidez en el mundo, de la que hacen parte el machismo, el prejuicio, el fascismo…

"El machismo es parte de este mundo, todo el tiempo. Y en la danza se da la lucha de las mujeres, que han tenido que luchar desde abajo", comparte la directora. Foto: Flavio Colker

‘Fracking deportivo’: veremos el mundial de fútbol 2026 conscientes de que es un evento racista

"Vayan al teatro para mirar arte, para mirar danza. Este es mi mensaje", comparte la coreógrafa. Foto: Flavio Colker

ARCADIA: ¿Algo que le quede por compartir?

D.C.: Sí, ¡que vayan al teatro! Yo sé que están en elecciones, pero vamos a Colombia con un espectáculo genial, una producción grande con luces bonitas. Vayan al teatro para mirar arte, para mirar danza. Este es mi mensaje.

ARCADIA: ¿La emociona algo del Mundial de fútbol? o no tanto…

D.C.: A mí me gusta el fútbol, pero estoy un poco desanimada con Brasil y también con todo...

*‘Consagración’ se presenta el jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de junio, a las 7:30 p. m. Puede conseguir entradas en este enlace.