El Teatro Colón en el Centro Nacional de las Artes recibirá a Akram Khan Company, que presentará en Colombia Thikra: Night of Remembering, su obra de despedida y última producción en su gira internacional, que concluirá en 2027. Esta visita representa una oportunidad histórica e irrepetible para el público colombiano: ser testigo del cierre de una de las eras más brillantes de la danza contemporánea mundial.

Akram Khan ha desarrollado un vocabulario singular que cruza tradición y contemporaneidad. Su trabajo ha dialogado con artistas y compañías de múltiples disciplinas. Foto: Camila Greenwell

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Thikra: Night of Remembering se inscribe como antesala de De lo Sagrado Universal, el festival que en junio convocará artistas y colectivos de múltiples geografías y tradiciones. En ese contexto, la llegada de la Akram Khan Company al Teatro Colón adquiere una dimensión particular: no solo como evento escénico, sino como parte de una conversación más amplia sobre lo ritual, la memoria y lo sagrado en el arte contemporáneo.

El Teatro Colón recibirá así una de las últimas obras de la compañía en su actual circulación internacional, cuyo cierre está proyectado hacia 2027. La visita representa una oportunidad excepcional para el público colombiano: presenciar el tramo final de una de las trayectorias más influyentes de la danza contemporánea global.

Thikra es un anticipo de De lo Sagrado Universal, festival que en junio reunirá artistas y colectivos de Alemania, Arabia Saudita, Benín, Brasil, Colombia, China, Cuba, Estados Unidos, Francia, India, Reino Unido y Turquía, junto a nueve propuestas nacionales. Foto: Camila Greenwell

La obra surge de la colaboración entre Akram Khan y Manal AlDowayan, quien representó a Arabia Saudita en la Bienal de Venecia 2024. El resultado es una pieza que indaga en la memoria como archivo vivo, atravesando capas de historia, identidad y persistencia. Más que una narración lineal, Thikra se construye como una experiencia escénica en la que el cuerpo, la imagen y el sonido operan como vectores de evocación.

En escena, el lenguaje coreográfico de Khan —profundamente influenciado por el Bharatanatyam— se entrelaza con una dimensión visual de gran potencia y una dramaturgia sensorial que desplaza la obra hacia lo ritual. Allí, la memoria no se organiza como relato, sino como fragmento, resonancia y gesto compartido.

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A lo largo de su carrera, Akram Khan ha desarrollado un vocabulario singular que cruza tradición y contemporaneidad. Su trabajo ha dialogado con artistas y compañías de múltiples disciplinas, entre ellos el Ballet Nacional de China, Juliette Binoche, Sylvie Guillem, Sidi Larbi Cherkaoui, Israel Galván, Kylie Minogue y Florence and the Machine, así como con artistas visuales como Anish Kapoor y Antony Gormley, y compositores como Steve Reich y Nitin Sawhney. Su obra fue también parte de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio Laurence Olivier, el Premio Bessie (New York Dance and Performance Award), el Premio ISPA al Artista Distinguido, el Premio Fred and Adele Astaire, el Herald Archangel del Festival Internacional de Edimburgo, el South Bank Sky Arts Award y múltiples premios de la crítica especializada.

Akram Khan, uno de los coreógrafos más importantes del siglo XXI, presenta una obra creada junto a la artista saudí Manal AlDowayan. Solo tres funciones: 22, 23 y 24 de abril. Foto: Camila Greenwell

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El equipo creativo de Thikra reúne a destacados profesionales de las artes escénicas internacionales. El diseño de sonido está a cargo de Gareth Fry, reconocido internacionalmente y ganador de múltiples premios Olivier y Tony, cuya práctica ha ampliado las posibilidades de la experiencia sonora en escena.

La llegada de la Akram Khan Company se integra a la programación del tercer aniversario del Centro Nacional de las Artes y abre el camino hacia De lo Sagrado Universal, festival que se realizará del 4 al 8 de junio. Esta iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes desplegará más de 30 actividades —entre funciones, exhibiciones, experiencias inmersivas, talleres y espacios de pensamiento— que invitan a explorar lo sagrado como una experiencia sensible y contemporánea a través del arte.