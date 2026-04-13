El Festival Jazz Libre 2026 llega con fuerza, como siempre, como el encuentro vibrante que es, donde la improvisación, la emoción y la diversidad musical se dan cita en el corazón de Bogotá. Este año, entre el 29 de abril y el 3 de mayo, el escenario de la sede Centro del Teatro Libre se ilumina con figuras de talla internacional y nacional que prometen transformar cada función en una experiencia inolvidable.

“Soy la italiana más latina del mundo”: Laura Pausini en charla con Arcadia, antes de su regreso a Bogotá

Entre los invitados destacan el carismático César Mora y su orquesta María Canela, ícono de la música y el teatro colombiano; la cautivadora voz de Rebecca Winkworth, que trae frescura y elegancia desde Irlanda; la energía explosiva de Pleito, el proyecto en solitario de la cantante española Alba Gil Aceytuno, que fusiona jazz con ritmos urbanos; el virtuosismo de BoteroDelgado Dueto, representante del talento joven colombiano que está conquistando nuevas audiencias y, para cerrar y con entrada libre, el reconocido músico alemán radicado en Colombia, Jonathan Krause.

El Festival no es solo un evento: es una celebración del Día Internacional del Jazz y de la libertad creativa, un espacio donde las generaciones y culturas se encuentran para dialogar a través del jazz. Cada presentación será un viaje sonoro que invita a descubrir, sentir y dejarse llevar.

Festival Jazz Libre 2026 Foto: Festival Jazz Libre 2026 / A.P.I.

Rebecca Winkworth (Irlanda) / 29 de abril 8:00 p.m. / Canciones sin Fronteras. Raíces irlandesas. Sonidos del mundo

En Songs Without Borders, la cantante y cantautora irlandesa Rebecca Winckworth presenta su música original en un concierto donde la tradición de la balada irlandesa se entrelaza con ritmos del mundo y una narrativa profundamente emotiva. Sus composiciones recorren paisajes sonoros que van desde baladas líricas íntimas hasta influencias de bolero y bambuco, reflejando el verdadero espíritu del jazz: una música moldeada por múltiples raíces, múltiples influencias y múltiples voces.

La artista, que ha recorrido escenarios internacionales de Dublín a Nueva York, pasando por Tokio y Buenos Aires, ha participado en producciones nominadas al Grammy y al Emmy. Ahora presenta este proyecto original por primera vez en Bogotá.

PLEITO (España) / 30 de abril 8:00 p.m.

PLEITO es el proyecto en solitario de Alba Gil Aceytuno (Gran Canaria, 1997), saxofonista y compositora que ha formado parte de agrupaciones como Aguayro, Arube, Rupatrupa y Zumurrud.

Con una propuesta que fusiona folktrónica, música experimental, jazz contemporáneo y canción de autor, PLEITO se posiciona en la vanguardia de la nueva escena musical canaria.

Inspirada por referentes como Juana Molina, Fajardo, Extremoduro, Juana Aguirre y Colin Stetson, Alba construye un universo sonoro único, donde el trance hipnótico de la respiración circular se entrelaza con letras introspectivas y un espíritu crudo de desafío.

Desde una mirada contemporánea, PLEITO reimagina la música folclórica canaria, revitalizando melodías e instrumentos tradicionales para tejer nuevas conexiones con la identidad cultural del archipiélago. El resultado es una propuesta fresca, audaz y profundamente personal, que invita al público a explorar territorios sonoros inesperados.

César Mora y su orquesta María Canela / 1 de mayo 8:00 p.m.

El reconocido actor, cantante y compositor colombiano César Mora regresa a los escenarios acompañado de su orquesta María Canela, un proyecto que fusiona la fuerza del bolero, la riqueza del jazz y la pasión de la música popular latinoamericana.

Con su inconfundible voz y carisma, Mora lidera una agrupación que convierte cada presentación en un viaje sonoro cargado de emoción, ritmo y memoria colectiva.

Más que un concierto, la propuesta de César Mora y María Canela es una experiencia que conecta generaciones, evocando historias y sentimientos a través de canciones que han marcado la vida cultural de Colombia y América Latina.

BoteroDelgado Dueto / 2 de mayo 8:00 p.m.

BoteroDelgado es un dueto colombiano de contrabajo y voz conformado por Santiago Botero y Juanita Delgado, dedicado a la exploración de la improvisación libre y la canción con raíz en tradiciones latinoamericanas, desarrollando un lenguaje expresivo propio desde 2016. Su trabajo conjuga relaciones sonoras profundas entre intérpretes y expansión del gesto musical, transitando entre el acto improvisado y la composición con conciencia estética.

La trayectoria del dueto se ha consolidado tanto en la escena nacional como internacional, con presentaciones en espacios curatoriales, colaboraciones interdisciplinarias y una constante presencia en circuitos de creación contemporánea.

Su discografía registra una evolución artística significativa: desde el EP Lidia/Venado (2020) e Interferencias (2021), pasando por Como Hienas (2024), hasta el EP Hacerle el mal al mal (2025), un tríptico en formato spoken word donde la palabra se vuelve acto, resiste y germina en el paisaje sonoro de la pieza.

2026: carrusel actualizable de conciertos en rock (y conciertos afines) a no perderse en Bogotá

Jonathan Krause con Puls Ensamble / Domingo 3 de mayo

Saxofonista, clarinetista y flautista, especializado en jazz, con una larga trayectoria como profesor y músico en diferentes bandas y conjuntos de jazz, funk, klezmer, músicas del mundo, música clásica, rock y pop.

Krause tiene un amplio conocimiento en improvisación y trabajo como arreglista y compositor. Como líder de banda y músico acompañante en docenas de proyectos profesionales, desde Big Band hasta combos de jazz y bandas de pop de tamaño pequeño/mediano, cuarteto de saxofones clásico, trío de klezmer, etc.

*Puede conseguir entradas en la taquilla del teatro o en este enlace.