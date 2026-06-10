¿Éxito o decepción? Adelanto de ‘Toy Story 5’ tiene hablando a miles de fanáticos de Disney Pixar

Cuando muchos pensaban que la historia de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos había llegado a su final, Pixar volvió a sorprender, pues este 17 de junio Toy Story 5 llegará a los cines y, desde ya, está generando todo tipo de comentarios entre los fanáticos de la famosa saga de películas animadas.

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Han pasado más de 30 años desde que la primera película llegó a la pantalla grande y convirtió a estos juguetes en algunos de los personajes más queridos del cine. Por eso, cada nueva entrega despierta emoción, pero también dudas entre quienes se preguntan si realmente era necesario continuar la historia.

Las conversaciones aumentaron en los últimos días luego de que se conocieran nuevos adelantos y las primeras opiniones de personas que ya pudieron ver la película. Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en inundar las redes sociales.

La quinta entrega de Toy Story 5 llegará a todas las salas de cine mundial el 17 de junio 2026. Foto: Pixar

Para entender la expectativa que existe alrededor de esta producción, hay que recordar que Toy Story 3, estrenada en 2010, fue considerada por muchos como el cierre perfecto de la saga. La despedida de Andy emocionó a millones de espectadores y dejó la sensación de que la historia había terminado de la mejor manera posible.

Sin embargo, en 2019 llegó Toy Story 4, una película que inicialmente generó dudas, pero que terminó conquistando al público. Además de convertirse en un éxito de taquilla, logró llevarse el premio Óscar a Mejor Película Animada.

Ahora Pixar vuelve a apostar por una nueva aventura que promete conectar con una realidad que viven millones de familias en la actualidad: el impacto de la tecnología en la vida de los niños.

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Según se ha revelado, la historia mostrará cómo los juguetes intentan recuperar la atención de Bonnie después de que un nuevo dispositivo tecnológico se convierta en su principal forma de entretenimiento. En esta ocasión, el gran rival de Woody, Buzz y compañía será una moderna tablet.

Mientras tanto, las opiniones entre los fanáticos han sido variadas. Muchos aseguran sentirse más tranquilos tras conocer las primeras reseñas y consideran que Pixar podría volver a sorprender con una historia emotiva.

Otros destacan que el enfoque sobre la tecnología resulta interesante y diferente a lo que se había visto anteriormente en la franquicia.

Sin embargo, también hay quienes siguen siendo cautelosos. Algunos espectadores consideran que Toy Story 3 ya había cerrado perfectamente la historia y prefieren esperar hasta ver la película para dar una opinión definitiva.