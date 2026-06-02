Bizarrap se suma a Toy Story 5 junto a Bad Bunny y Taylor Swift, este es el personaje que interpretará

La expectativa alrededor de Toy Story 5 continúa creciendo. A pocas semanas de su estreno mundial, Disney y Pixar siguen revelando sorpresas para una de las franquicias más exitosas de la historia del cine animado. Luego de confirmar la participación de Bad Bunny y el lanzamiento de una canción original de Taylor Swift para la banda sonora, ahora se conoce que el productor argentino Bizarrap se une oficialmente al elenco de voces de la película.

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Disney anunció que Benito Antonio Martínez Ocasio tendrá un cameo de voz en español para Latinoamérica y España interpretando a Pizza con Anteojos, uno de los nuevos personajes que aparecerán en la historia.

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A este anuncio se suma también Taylor Swift, quien recientemente confirmó el lanzamiento de I Knew It, I Knew You, una canción original escrita para la película. La artista estadounidense reveló que el tema fue inspirado por Jessie, uno de los personajes más queridos de la saga, y formará parte de la banda sonora oficial de la película. El sencillo será publicado antes del estreno del largometraje y representa una nueva colaboración de alto perfil entre la cantante y Disney Pixar.

Disney confirmó que Bizarrap se suma al elenco de voces de doblaje en español de Toy Story 5. Foto: Disney Studios LA

Ahora Disney confirma que el productor y artista argentino también participará en la versión doblada al español para Latinoamérica y España dando voz a Santa de Jardín, un personaje descrito como un miembro ecléctico y ferozmente protector de una pequeña, pero poderosa, comunidad de juguetes olvidados que vive en un patio trasero.

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Según informó el estudio, los personajes interpretados por Bizarrap y Bad Bunny compartirán una escena dentro de la película, en un encuentro que Disney ha descrito como sorprendente e imperdible.

Disney confirmó que Bizarrap se suma al elenco de voces de doblaje en español de Toy Story 5. Foto: Disney Studios LA

La llegada de Bizarrap a una de las franquicias más importantes del cine familiar confirma el extraordinario momento profesional que atraviesa el productor argentino, cuyo nombre real es Gonzalo Julián Conde.

Bizarrap vuelve a llamar la atención, especialmente después de sus exitosas BZRP Music Sessions, colaboraciones que acumulan miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y que han reunido a artistas de distintos géneros y países. A la fecha, el argentino tiene cuatro premios Latin Grammy y cuatro Récords Guinness, varios de ellos conseguidos gracias a la histórica colaboración con Shakira en BZRP Music Sessions Vol. 53.

La canción con la colombiana se convirtió en un fenómeno global tras romper marcas como la canción latina más vista en YouTube durante sus primeras 24 horas, con 63 millones de reproducciones; la canción latina que más rápido alcanzó los 100 millones de visualizaciones en la plataforma; el tema latino más escuchado en Spotify durante un día, con más de 14 millones de reproducciones; y la canción latina más reproducida en Spotify durante una semana.

(L-R): Bullseye and Jessie with Lilypad in Disney and Pixar's TOY STORY 5. Photo courtesy of Pixar. © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved. Foto: Pixar

La película traerá de regreso a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes, quienes esta vez enfrentarán un desafío muy actual: la tecnología. La historia mostrará cómo los personajes deberán competir por la atención de Bonnie frente a Lilypad, una nueva tableta electrónica que llega con una visión completamente distinta sobre el juego.

Dirigida por Andrew Stanton, ganador del premio Óscar, y con música original de Randy Newman, Toy Story 5 se estrenará exclusivamente en cines el próximo 17 de junio de 2026.