Toy Story 5 | El primer tráiler y siete imágenes de la nueva película de Disney y Pixar

La aventura animada se estrena en cines el 18 de junio de 2026.

Redacción Cine
11 de noviembre de 2025, 10:21 p. m.
TOY STORY 5 - © 2025 Disney/Pixar. Todos los derechos reservados | Foto: PIXAR

Disney y Pixar revelaron el primer tráiler y póster de Toy Story 5 y, esta vez, los juguetes se encuentran con la tecnología.

En el tráiler, los fans conocen a un nuevo personaje: Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana y de alta tecnología, con la voz en inglés de Greta Lee (Past Lives, The Morning Show, TRON: ARES). Lilypad desafiará los roles de Buzz, Woody, Jessie y el resto de la pandilla cuando enfrenten una nueva amenaza a la hora de jugar.

Imagen de Toy Story 5 | Foto: PIXAR

Sobre el elenco de voces en inglés, Tom Hanks regresa como el leal vaquero Woody; Tim Allen vuelve a interpretar a Buzz Lightyear; Joan Cusack se pone nuevamente las botas como la intrépida vaquera Jessie; y Tony Hale vuelve a dar la voz al juguete artesanal Forky. Además, recientemente se anunció que Conan O’Brien se suma al elenco de voces en inglés como Smarty Pants, un juguete tecnológico para enseñar a los niños a ir al baño.

TOY STORY 5 - © 2025 Disney/Pixar. Todos los derechos reservados | Foto: PIXAR

El director Andrew Stanton y la codirectora Kenna Harris afirmaron: “Ha sido un viaje divertido y conmovedor explorar cómo nuestro equipo favorito de juguetes clásicos podría responder al mundo tecnológico actual, y estamos encantados de compartir este primer vistazo con las audiencias. Contar con la talentosa de Greta Lee para dar vida a Lilypad, equilibrando un tono juguetón y antagónico con humor y corazón, ha sido increíble”.

TOY STORY 5 - © 2025 Disney/Pixar. Todos los derechos reservados | Foto: TOY STORY 5 - © 2025 Disney/Pixar. Todos los derechos reservados

TOY STORY 5 está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Andrew Stanton (Wall-E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, Wall-E, Buscando a Nemo). La aventura animada se estrena en cines el 18 de junio de 2026.

TOY STORY 5 - © 2025 Disney/Pixar. Todos los derechos reservados | Foto: Pixar

Este es el primer tráiler que se conoce de la película Toy Story 5:

Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado

Sobre Pixar

Pixar Animation Studios, una subsidiaria de propiedad total de The Walt Disney Company, es un estudio cinematográfico ganador del Premio de la Academia, reconocido mundialmente por sus capacidades técnicas, creativas y de producción en el arte de la animación por computadora.

(De izquierda a derecha): Bullseye y Jessie (con la voz de Joan Cusack) en TOY STORY 5 de Disney y Pixar. Foto cortesía de Disney/Pixar. © 2025 Disney/Pixar. Reservados todos los derechos | Foto: Pixar
(De izquierda a derecha): Buzz Lightyear (con la voz de Tim Allen) y Woody (con la voz de Tom Hanks) en TOY STORY 5 de Disney y Pixar. Foto cortesía de Disney/Pixar. © 2025 Disney/Pixar. Reservados todos los derechos. | Foto: Pixar

El estudio del norte de California ha creado algunas de las películas animadas más exitosas y queridas de todos los tiempos, incluyendo Toy Story, Monster, INC., Carc, Los increíbles, Ratatouille, Wall-E, UP: una aventura de altura, Valiente, Intensa-Mente, Coco, Soul, Red y Lightyear.

