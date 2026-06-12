Se destapó la razón por la que Steven Spielberg jamás dirigirá una película de James Bond

James Bond es una de las franquicias más importantes y reconocidas del cine, pues a lo largo de varias décadas, distintos actores y directores han pasado por el universo del agente 007, convirtiendo cada nueva entrega en uno de los proyectos más esperados de Hollywood.

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Sin embargo, pese a su relevancia dentro de la industria, Steven Spielberg nunca logró entrar a ese mundo.

El director de películas como Tiburón, E.T., Jurassic Park y La lista de Schindler, reveló recientemente por qué nunca dirigió una producción de James Bond y dejó claro que la decisión no estuvo en sus manos.

Durante una entrevista realizada en medio de la promoción de uno de sus más recientes proyectos, se le cuestionó a Spielberg sobre la posibilidad de trabajar algún día en una película de James Bond y cómo se sentía por no haber hecho parte de la saga.

Steven Spielberg revela por qué no dirigiría James Bond. Foto: x

Su respuesta fue directa y dejó sorprendidos a sus millones de fanáticos, pues aseguró que le hubiera gustado dirigir una de las películas, pero nunca recibió la oportunidad.

Según contó, el interés comenzó hace varias décadas, cuando todavía estaba construyendo su carrera como director y veía en la franquicia británica uno de sus grandes objetivos profesionales.

Spielberg recordó que desde que vio Agente 007 contra el doctor No, estrenada en 1962, sintió interés por formar parte de ese universo.

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Tiempo después, tras el éxito que consiguió con Tiburón, estrenada en 1975, tuvo la posibilidad de reunirse con Albert Broccoli, histórico productor de James Bond y una de las personas más influyentes detrás del crecimiento de la franquicia.

En ese encuentro decidió hacer una propuesta directa. “Si alguna vez necesitas un director, me encantaría hacerlo”, recordó haber dicho.

Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. De acuerdo con el director, Broccoli rechazó la idea y no mostró interés en que asumiera una película del agente británico.

James Bond No Time to Die Foto: Cortesía UIP

Con el paso del tiempo mantuvo el contacto y buscó nuevas formas de acercarse al proyecto, esperando cambiar la decisión del productor.

No obstante, Broccoli habría continuado negándose a darle entrada a la franquicia y finalmente Spielberg entendió que ese proyecto no iba a suceder.

Por eso, cuando le preguntaron si hoy aceptaría dirigir una película de 007 en caso de recibir la propuesta, su respuesta volvió a llamar la atención. “Mi respuesta sería que no se pueden permitir lo que valgo”, afirmó.