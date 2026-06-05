Steven Spielberg alista la película más existencial de su carrera: 500 tomas con efectos especiales transforman ‘El Día de la Revelación’ en un evento cinematográfico único

La ciencia ficción vuelve a encontrarse con uno de sus nombres más emblemáticos. El director Steven Spielberg regresa al género que ayudó a redefinir con películas como E.T., Encuentros cercanos del tercer tipo y La guerra de los mundos. Su nueva apuesta, El Día de la Revelación, llega precedida por una enorme expectativa entre los seguidores del cine fantástico y promete convertirse en uno de los estrenos cinematográficos más comentados del año.

La película tendrá su estreno mundial el 12 de junio de 2026, mientras que en Colombia llegará a las salas de cine el 11 de junio, un día antes de su lanzamiento en Estados Unidos.

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Aunque Spielberg y Universal Pictures han mantenido buena parte de la trama bajo reserva, la historia gira alrededor de una pregunta que ha fascinado a la humanidad durante décadas: ¿estamos solos en el universo?

La película plantea un escenario en el que se confirma oficialmente la existencia de inteligencia no humana en la Tierra, desencadenando una serie de acontecimientos que transforman la vida de millones de personas. La revelación de una verdad mantenida en secreto durante años pone en marcha una carrera contra el tiempo, conspiraciones gubernamentales y encuentros que podrían cambiar para siempre la percepción que la humanidad tiene de sí misma.

El reparto está encabezado por Emily Blunt, acompañada por Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson y Wyatt Russell.

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‘El día de la revelación’ de Steven Spielberg llegará a las salas de cine en Colombia el 11 de junio de 2026. Foto: Universal Pictures

Más de 500 tomas con efectos visuales

Uno de los aspectos más impresionantes de la producción es su escala técnica. Universal Pictures reveló que la película contiene más de 500 planos con efectos visuales, desarrollados por reconocidos estudios como Digital Domain, Weta FX y Storm Studios, mientras que Legacy Effects estuvo a cargo de la creación de criaturas y efectos prácticos.

La combinación entre efectos digitales y elementos físicos fue una de las prioridades de Spielberg para lograr una experiencia visual inmersiva, especialmente en las secuencias relacionadas con fenómenos extraterrestres, criaturas no humanas y eventos imposibles de recrear únicamente con métodos tradicionales.

‘El día de la revelación’ de Steven Spielberg llegará a las salas de cine en Colombia el 11 de junio de 2026. Foto: Universal Pictures

Entre los momentos más ambiciosos de la película destaca una escena de acción que involucra un automóvil arrastrado por un tren en movimiento.

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‘El día de la revelación’ de Steven Spielberg llegará a las salas de cine en Colombia el 11 de junio de 2026. Foto: Universal Pictures

La secuencia requirió semanas de preparación, ensayos con dobles de riesgo y una cuidadosa planificación entre los departamentos de efectos especiales, especialistas y efectos visuales. Parte de las escenas se rodaron en una línea ferroviaria de Cape May y otras en estudio utilizando pantallas verdes y complejos sistemas de seguridad.

El resultado es una de las secuencias más elaboradas de la carrera reciente de Spielberg, según ha destacado el propio equipo de producción.

‘El día de la revelación’ de Steven Spielberg llegará a las salas de cine en Colombia el 11 de junio de 2026. Foto: Universal Pictures

Otro de los momentos que promete sorprender a los espectadores es la denominada “casa invisible”. En esta secuencia, agentes gubernamentales persiguen a los protagonistas dentro de un almacén sin poder verlos debido a un extraño fenómeno que altera su percepción. Los personajes chocan con paredes, puertas, vehículos y hasta una réplica de una casa que permanece invisible para ellos.

Para lograr el efecto, los actores y especialistas interactuaron físicamente con decorados y vehículos que posteriormente fueron eliminados digitalmente durante la posproducción.

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Criaturas, ovnis y fenómenos inexplicables

‘El día de la revelación’ de Steven Spielberg llegará a las salas de cine en Colombia el 11 de junio de 2026. Foto: Universal Pictures

Los fanáticos de la ufología encontrarán numerosos guiños en la película. El equipo creativo desarrolló una amplia variedad de fenómenos aéreos no identificados o UAPs, círculos en cultivos, animales generados por computadora y apariciones extraterrestres inspiradas en décadas de testimonios, leyendas y registros populares sobre supuestos encuentros alienígenas.

Según los responsables de los efectos visuales, una de las premisas centrales de la película es que existe evidencia oculta sobre visitas extraterrestres acumulada durante décadas, lo que permitió recrear archivos ficticios ambientados en distintas épocas y formatos audiovisuales.

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‘El día de la revelación’ de Steven Spielberg llegará a las salas de cine en Colombia el 11 de junio de 2026. Foto: Universal Pictures

Otro dato que entusiasma a los cinéfilos es el regreso de una de las asociaciones más legendarias de Hollywood.

La banda sonora fue compuesta por John Williams, ganador de cinco Premios Óscar y autor de algunas de las melodías más reconocibles de la historia del cine.

El Día de la Revelación marca la colaboración número 30 entre Spielberg y Williams, una dupla responsable de bandas sonoras inolvidables para películas como Tiburón, Star Wars, E.T. el extraterrestre y La lista de Schindler.