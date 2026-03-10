El nuevo récord de Steven Spielberg: La serie de 4 episodios que es número 1 en 57 países y tiene crítica perfecta

Desde hace algunos años, Netflix decidió mover una ficha clave: unir fuerzas con el reconocido director Steven Spielberg. La colaboración representó un paso importante para la plataforma en su estrategia por seguir dominando el mercado del streaming.

El anuncio del acuerdo llamó la atención porque durante años circularon versiones de que Spielberg veía con escepticismo el crecimiento de las películas estrenadas directamente en internet.

Steven Spielberg posa en la sala de prensa con los premios al mejor director, película y mejor película dramática. Foto: Invision

Incluso se llegó a decir que habría intentado evitar que producciones de Netflix participaran en los Premios Óscar, algo que el propio cineasta terminó desmintiendo.

Más allá de esas polémicas pasadas, la alianza ya está dando resultados. Netflix apostó por traer de vuelta el fenómeno de los dinosaurios más de tres décadas después del estreno de Jurassic Park. La producción Los Dinosaurios se ha convertido en un auténtico fenómeno dentro de la plataforma.

El éxito ha sido rotundo: la serie ya ocupa el puesto número uno en 57 países y, además, logró una calificación perfecta de la crítica en Rotten Tomatoes, alcanzando un 100 % de valoraciones positivas.

En esta producción, Spielberg cuenta con el rol de productor, pero si hay algo claro es que su participación fue clave para llamar la atención del público, pues debido a que firmó Parque Jurásico, esto hizo que muchos se fijaran en Los Dinosaurios.

Esta serie está conformada por cuatro episodios y cuenta la historia de estas grandes criaturas. A detalle, la miniserie cuenta desde la primera aparición en el periodo Triásico hasta la desaparición durante la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que según se conoce, acabó con tres cuartas partes de las plantas y animales de la Tierra hace aproximadamente unos 66 millones de años.

Dos tráilers de alta expectativa: así lucen las nuevas películas de Christopher Nolan y Steven Spielberg

Un dato curioso de la serie es que, si se escucha en su idioma original, inglés, se puede escuchar la voz de Morgan Freeman, quien hace de narrador en esta serie docuserie del gigante de streaming Netflix.

Otro dato es que la serie da a conocer especies que fueron reconstruidas a partir de los descubrimientos fósiles más actuales, como el Yutyrannus y el Anchiornis, los cuales estuvieron cubiertos de plumas y que con esto, desafían la imagen tradicional de los animales escamosos.

En la página web de Netflix, se lee la clara sinopsis de esta docuserie: “Desde el primero hasta el último dinosaurio, esta épica serie documental examina los 165 millones de años en que dominaron la Tierra y las fuerzas que moldearon su evolución”.