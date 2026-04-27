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¿Qué ver en mayo en Netflix, Prime Video, Disney y más? Estrenos imperdibles que llegan a las plataformas de streaming

Llega a Netflix una nueva aventura, un nuevo robo de Berlín, el ladrón que se dio a conocer por su personaje en ‘La casa de papel’.

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Redacción Cultura
27 de abril de 2026 a las 10:13 a. m.
Estas son algunas de las películas que se integraron al catálogo para el fin de semana en las plataformas de streaming.
Estas son algunas de las películas que se integraron al catálogo para el fin de semana en las plataformas de streaming. Foto: Foto principal: Getty Images - Logos: Disney +, Netflix y Prime Video.

Un nuevo mes llega a las diferentes plataformas de streaming y como es de esperarse, las parrillas de cada una de ellas (Netflix, HBO Max, Prime Video, Disney Plus y Apple TV) se nutre con la llegada de nuevos estrenos.

Estrenos imperdibles que estarán disponibles en Netflix en la última semana de abril

Para el quinto mes del año, los suscriptores de estas plataformas pueden esperar nuevas temporadas de series que ya se han disfrutado antes, pero también lanzamientos que sorprenderán.

Estrenos en Netflix, Prime Video, Disney y más, en mayo de 2026

Citadel, temporada 2 (6 de mayo - Prime Video)

Citadel es un thriller que sigue a Mason Kane, Nadia Sinh y Bernard Orlick, espías de élite de una agencia legendaria que una red sombría desintegró.

Ante una nueva amenaza, deberán reclutar a agentes hábiles para viajar por el mundo y detener una conspiración que podría reconfigurar a la humanidad. Con tanta acción y traiciones sorprendentes, cualquiera podría ser un amigo o un enemigo.

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Off Campus (13 de mayo - Prime Video)

La primera temporada de Off Campus sigue el inesperado romance entre una sarcástica estudiante de música que odia el hockey y el mujeriego centro estrella de la Universidad Briar.

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The Punisher (13 de mayo - Disney Plus)

Frank Castle, alias Punisher, cree que se ha vengado de los criminales responsables del trágico asesinato de su familia. Sin embargo, pronto descubre una conspiración oscura y profunda que involucra su pasado en las fuerzas armadas. El punto final se escribe con plomo, sangre y fuego.

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Berlín y la dama del armiño, temporada 2 (15 de mayo - Netflix)

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar a la dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.

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Satisfacción garantizada (20 de mayo - Apple TV)

Sigue los pasos de Paula (Maslany), una madre recientemente divorciada que se adentra en un peligroso mundo de chantaje, amor y fútbol escolar. Convencida de que ha sido testigo de un crimen, Paula, que además se ve inmersa en una disputa por custodia y una crisis de identidad, inicia su propia investigación, una que puede desvelar una conspiración aún más profunda, sin abandonar su lucha por reencontrarse a sí misma y reconstruir su familia.

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The Boroughs: jubilación rebelde (21 de mayo - Netflix)

En el desierto de Nuevo México, la comunidad de jubilados de The Boroughs ofrece una vida tranquila, pero para Sam Cooper recién llegado, algo le resulta asfixiante. Todo cambia cuando ve un suceso nocturno, que muestra la presencia de algo monstruoso entre sus habitantes.

Cuando va a contarlo a las autoridades, no le creen, y decide unirse a un grupo de vecinos marginados. Juntos, deberán descubrir el oscuro secreto que se esconde en la comunidad antes de que sea demasiado tarde.

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Rick y Morty, temporada 9 (25 de mayo - HBO Max)

La temporada 9 está llena de éxitos garantizados. ¡Nada de porquerías de IA! Solo porquerías orgánicas de primera, hechas por humanos de verdad con rasgos humanos de verdad, como vello en la espalda y quistes.

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Spider-Noir (27 de mayo - Prime Video)

La historia sigue a Ben Reilly, un experimentado investigador privado en mala racha en el Nueva York de los años 30, que se ve obligado a enfrentarse a su pasado tras una tragedia profundamente personal, mientras la ciudad cuenta con un único superhéroe.

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