La nueva comedia dramática de Netflix que lo atrapará con una trama entre el crimen y las aulas

Netflix lanzó recientemente El profesor, una producción que sigue la historia de Eddy, un brillante genio de las matemáticas con un pasado criminal que, para evitar la cárcel, decide hacerse pasar por docente en un colegio.

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La producción relata la historia de un hombre que se infiltra en una institución educativa con una misión clara para obtener información clave sobre el entorno de un importante criminal.

Sin embargo, su plan comienza a complicarse cuando debe enfrentarse al día a día como profesor, interactuar con estudiantes y sostener una identidad falsa sin ser descubierto.

Eddy no solo debe cumplir su objetivo, sino adaptarse a un entorno que termina retándolo a nivel personal, generando un conflicto entre su pasado delictivo y las nuevas responsabilidades que asume.

El elenco está encabezado por el actor Alexandre Kominek, quien interpreta a Eddy, junto a Laurence Arné (Lucie), Leslie Medina (Tiphaine), Eva Khelifi (Sandra) y Joséphine de Meaux.

Aunque el reparto no cuenta con grandes nombres globales, la serie apuesta por interpretaciones frescas que sostienen el ritmo ágil de la historia.

Esta serie logra generar tensión a partir de situaciones cotidianas en el aula, mientras explora temas como la identidad, la redención y las segundas oportunidades.

Sin embargo, algunos críticos han señalado que su fórmula puede resultar predecible en ciertos momentos, especialmente en el desarrollo del conflicto principal.

Aun así, se trata de una apuesta interesante dentro del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan una historia corta, dinámica y con giros constantes.

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Otras películas y series para ver este fin de semana

Abril llegó cargado de estrenos en las principales plataformas de streaming, con una oferta de películas, documentales para todos los gustos y edades.

Netflix

Series

Stranger Things: Relatos del 85.

Si los deseos mataran.

Los no elegidos.

Películas

Depredador dominante.

Todos los lados de la cama.

Documentales y docuseries

The Trials of Winnie Mandela.

Yiya Miurano: Muerte a la hora del té.

Hulk Hogan: Real American.

HBO MAX

Half Man (serie).

Euphoria temporada 3 (serie).

Spencer (película).

From temporada 4 (serie).

Hacks temporada 4 (serie).

El tiempo a tu lado temporadas 2 y 3 (serie).

Marty Supreme (película).

Batman Azteca: Choque de Imperios (película).

Disney +

Orangután (documental).

Zootopía (película).

Moana 2 (película).

Lilo y Stitch (Live-action).

La corona perfecta (película).

Dear Killer Nannies: Criado por sicarios (documental).

Star Wars: Maul - Lorde de las Sombras (película).

Daredevil: Born Again (película).

Toy Story 5 (película)