Disney+ sorprende con el tráiler de la temporada final de ‘The Bear’ y promete una despedida “épica”

A pocos días del lanzamiento de la temporada final de The Bear, Disney+ sorprendió a sus suscriptores con el estreno del tráiler de esta nueva y última entrega de la serie que promete una despedida “épica” el próximo 25 de junio.

En total, según información divulgada por la plataforma, la quinta temporada de esta exitosa producción contará con 8 episodios, además del capítulo especial que se lanzó de manera inesperada el pasado 6 de mayo y que funcionó como precuela.

Freno total a ‘Aníbal’: Netflix detiene el rodaje de la película de Denzel Washington y destapa la razón

Este episodio fue protagonizado por Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach, en los papeles de Mikey y Richie, respectivamente, con una duración de una hora.

De esta manera, los seguidores de la serie se preparan para enfrentar el “último servicio” de un restaurante que ha redefinido el drama gastronómico en la pantalla chica.

“Sin dinero, con la amenaza de una venta y una tormenta torrencial en camino, los nuevos socios deberán unirse con el resto del equipo para lograr un último servicio, con la esperanza de finalmente obtener una estrella Michelin. Al final, aprenderán que lo que hace perfecto a un restaurante quizá no sea la comida, sino las personas”, señala la sinopsis.

La trama de esta última entrega retoma los eventos justo la mañana después de que Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie (Abby Elliott) descubrieran que el chef Carmine (Jeremy Allen White) había decidido dejar el negocio en sus manos.

Sin embargo, el primer tráiler ha dejado en evidencia que el retiro de Carmine fue breve, ya que se le ve nuevamente en la industria gastronómica intentando contener el desorden que vuelve a reinar en el establecimiento.

No obstante, esta vez, la tensión irá más allá de las fricciones personales habituales, pasando por factores externos devastadores: el restaurante enfrenta una grave inundación y el tío Jimmy (Oliver Platt) ha decidido vender el edificio que alberga el local.

En medio de esta difícil crisis, el objetivo de estos últimos capítulos de la serie se centrará en el servicio final desesperado con el que buscarán alcanzar, por fin, la codiciada estrella Michelin.

Recomendados de streaming: cinco series sobre intrigas, risas, sustos y algo de humanidad

Con este emocionante y, a la vez, inquietante anuncio, además de los mencionados protagonistas, la serie cuenta con las actuaciones de Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matherson.

Gracias al sólido elenco que regresa para esta entrega final y a una trama que promete mantener la intensidad, el drama y la emoción que han caracterizado a la serie desde sus inicios, las expectativas de los fans de la producción están más altas que nunca.