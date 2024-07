Reseña de la tercera temporada de ‘The Bear’: en esta receta y en esta cocina hay ansiedad, duelo, humor y vida

No es un hecho menor que la serie genera conversaciones sobre temas diversos. Entre ellos, realidades como la ansiedad –que puso en el mapa antes que Intensa-mente 2–, el trauma, el duelo, el balance frágil entre la vida personal y la profesional cuando se tiene un talento que apasiona, pero consume. The Bear aborda de manera directa los límites del trato y del maltrato (disfrazado de intensidad), en un marco profesionalmente inclemente como el de un restaurante de alta exigencia. Y es liderado por un brillante chef obsesivo-compulsivo, consciente de lo que es. Porque lucha contra lo que lo marcó de sus jefes abusivos y trata de emular lo que le dejaron los buenos maestros, y no siempre lo logra. Y, como tantos, se sumerge en el trabajo para evitar abordar sus desequilibrios.

Mientras 'The Bear' siga y mucho después, Jeremy Allen White seguirá figurando, no cabe duda. | Foto: FX/DISNEY+

No deja de impactar lo orgánica y dinámica que se siente la producción, llena de diálogos que agitan emociones. Ser espectador en primera fila de esta historia y de personajes que día a día tienen todo en juego, y en ese orden de ideas, gritan su estrés, pasión, inspiración, angustia y gloria, es una inyección de vida. Ser adulto no es un tema ligero, y The Bear lo retrata perfectamente desde las varias perspectivas que integra. Basta mirar al episodio seis, Napkins/Servilletas, que sigue la llegada de Tina Marrero al restaurante, y entender que, en la vida, no hay personaje pequeño.