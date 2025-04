No deja de ser interesante la intersección entre dos profesionales de altísima factura en momentos distintos de sus trayectorias, encontrándose para proponerse una aventura conjunta, que años después le presentan al mundo; uno legendario, inspirando al otro y dándole pista para hacer su película; ambos llevando sus carreras a un lugar que ninguno había habitado.

La figura principal, Carl Craig, es un ícono sonoro de la segunda ola del techno de Detroit, al que integró jazz y funk y muchas más vertientes, expandiéndolo hasta la fecha. Craig parece conocer mejor aún Medellín y Cali, pero a Bogotá volverá como uno de los talentos impresionantes (establecidos y emergentes), que animarán el BAUM Festival 2025. El evento tendrá lugar entre mayo (31) y junio (1) de este año.

En 'Desire: The Carl Craig Story' de Jean-Cosme Delaloye no redefine las leyes del documental musical, pero sí hace sus apuestas visuales y las aterriza sensiblemente. | Foto: JCDe Productions

Como si su sola presencia no fuera razón suficiente para animarse, la expectativa suma una capa más. Antes de su visita, del 23 al 27 de abril, se realizará una nueva edición del Festival In- Edit Bogotá, que pone el foco en el documental musical con una notable programación que trasciende la sola proyección de las películas. Y, coincidencia divina o no, este presenta la película más reciente de Jean- Cosme Delaloye, Desire: The Carl Craig Story, que le sigue los pasos al legendario DJ.

En su imperdible trabajo, sirviéndose de su mucho pietaje y de una enorme selección musical (por cuenta del héroe callado de esta producción, Mirko, el DJ que los presentó) y de decenas de entrevistas e intercambios, Delaloye presenta la huella musical y de vida de Craig.

Es su ídolo musical en el género que le permitió escapar por un rato, por años, de lo más duro de su vida profesional. Por décadas, Delaloye fue reportero de temas demasiado fuertes, y dio este salto a la música para cambiar de aire. Eso no implica, sin embargo, que haya abandonado sus fundamentos periodísticos (entre esos, “escriba como si su abuelita lo fuera a leer”).

El amplio rango de voces que Delaloye congrega en su documental, que incluye a los padres de Craig, en entrevistas muy dicientes, y a muchas voces de la escena electrónica de diversas latitudes, se siente fluido gracias a una edición que cumple y también entrega momentos notables. A estos traspone momentos de humana franqueza y registros fotográficamente contemplativos de la ciudad natal de (un género entero y de) Craig, sus toques, sus ídolos y precursores, su música.

El viernes 25 y el sábado 26, Jean-Cosme proyectará su documental y dará charlas en Bogotá, acompañado de la DJ Funkelectric, que lleva a Detroit en las venas musicales. | Foto: cortesía IN-EDIT

Esta charla con ambos, que condujo el fotógrafo y conocedor Santiago García, sirve como una especie de masterclass, ilustrativa en cómo enhebrar de manera orgánica dos caminos y dos obras. Esto le dijeron.

En la intersección entre música y cine se encuentran todas las producciones del Festival In-Edit Colombia, que en su programación ofrece varios varios tesoros. El documental de Carl Craig es uno de ellos. | Foto: JCDe Productions

Dentro de su evolución y su futuro, Carl Craig necesita proyectos creativos. Y como la política y la creatividad difícilmente funcionan, no se ve siendo alcalde o gobernador. | Foto: JCDe Productions

SEMANA: Es un placer tenerlos a ambos aquí. Jean Cosme, ¿qué le significa formar parte del festival In-Edit aquí en Bogotá?

JEAN-COSME DELALOYE: Es realmente increíble, porque tuve la oportunidad de presentar una película en la MIDBO (Muestra Internacional Documental de Bogotá) hace unos años, y me encantó este lugar. Además, estoy rodando una nueva película en Venezuela, así que paso por Bogotá cada pocos meses. Es muy chévere.

SEMANA: ¡Definitivamente no es su primera vez aquí!

JEAN-COSME: ¡No, he estado muchas veces!

SEMANA: Carl, también ha venido varias veces. ¿Le habló a Jean sobre Colombia? ¿Es solo una coincidencia que ambos estén aquí con tan poca diferencia de tiempo?

CARL CRAIG: ¿Coincidencia? Bueno, yo creo que todo en la vida tiene un propósito. Las cosas pasan por una razón. Seguramente hemos hablado de Colombia. Lo que más me impacta es que cada ciudad tiene un clima diferente. Nunca había vivido algo así. Vas de Bogotá, donde no pasa de los 21 grados, a Medellín, que es más templado, y luego a Cali, donde hace bastante calor. Es algo único en el mundo. Y si no le hablé sobre eso, me sorprende. Colombia es un lugar especial para visitar porque la gente también responde de forma distinta según el clima. En Bogotá no se celebra igual que en Medellín, y en Cali es otro nivel completamente. Eso lo hace muy especial.

SEMANA: ¿Qué piensan sobre Colombia en lo artístico y lo social? Carl, ¿hay algún DJ colombiano que recuerde?

CARL CRAIG: ¡Soy malísimo con los nombres! Pero algo que me encantó de mi última visita a Medellín fue un bar de escucha hi-fi. Me sorprendió verlo. Ya había visto lugares así en Tokio, muy enfocados en la calidad del sonido, y ahora empiezan a aparecer en Nueva York, Londres... ¡y en Medellín! Fue increíble ver eso.

JEAN-COSME: Para empezar, mi conexión con la música de Carl y Bogotá fue brutal. La primera vez que vine fui a un club increíble, era un club de techno construido alrededor de un árbol (*BAUM), y fue una experiencia alucinante. Desde entonces siempre quise volver. Sé que ese lugar ya no existe, pero casi filmamos allí hace dos años con Carl. Me moría por regresar. Así que cuando supimos que íbamos a presentar la película en Bogotá, me puse a mirar los flyers de Carl tocando en Medellín y Cali, y encontré a una DJ joven que se llama Funkelectric. Probablemente fue telonera de Carl. Ella se unió a nosotros y ¡acaba de estar en Detroit el fin de semana pasado! Esas conexiones raras que hacen esto tan divertido. También amo las tiendas de discos en Bogotá, tengo vinilos de cuando aún se imprimían allá.

SEMANA: Creo que todavía hay sellos que imprimen vinilos acá.

CARL CRAIG: ¡Y el próximo mes vamos al Baum Festival! ¡Va a estar increíble!

SEMANA: Jean, ¿por qué le era esencial hacer un documental sobre Carl Craig? ¿Qué hizo que fuera imposible mirar hacia otro lado?

JEAN-COSME: Literalmente, ¡mi esposa! La conocí en un club en Suiza donde Carl y los chicos de Detroit estaban tocando. Estoy casi seguro que era una noche de techno de Detroit, porque yo solo iba a esas fiestas cuando venía Carl, Kevin Saunderson o Derrick May, allá por los 90… ¡ya estoy mostrando mi edad!

Cuando era niño en Suiza, escuchaba esta música de los chicos de Detroit. Para mí, Detroit era solo un punto en el mapa. Me encantaba mirar atlas y soñaba con ir allá. Cuando me mudé a Estados Unidos como reportero, a principios de los 2000, una de las primeras historias que quise cubrir fue en Detroit. Encontré un reportaje sobre la comunidad musulmana y fui. Esa conexión y amor por Detroit me han acompañado toda la vida.

Tenía que hacer una película sobre quien más me había inspirado. Ha sido una aventura increíble desde entonces. Jean-Cosme Delaloye

Luego de hacer muchos documentales tristes (el que presenté en Bogotá trataba sobre el secuestro de niñas), necesitaba un cambio. Y lo que me inspiró fue el techno de Detroit. Contacté a Mirko Loko, un DJ suizo y viejo amigo, el que traía a Carl a mi ciudad. Le conté la idea de hacer una película sobre el techno de Detroit y me dijo: “Tienes que hacer una sobre Carl”. Yo me quedé en shock. Me dijo: “Déjame escribirle”. Y así comenzó todo. No había otro camino. Tenía que hacer una película sobre quien más me había inspirado. Ha sido una aventura increíble desde entonces.

SEMANA: ¿Cuándo conoció a Carl? ¿Cuánto tiempo pasó antes de proponerle el proyecto?

JEAN-COSME: Nos conocimos en 2022. Y nos tomó dos años: entre empezar, filmar y estrenarla en (el festival de cine de) Tribeca en 2024.

Hablando con leyendas del techno de Detroit, en este documental, Carl Craig revela que no baila. Parece increíble considerando el movimiento que desata en los demás. | Foto: JCDe Productions

SEMANA: Carl, ¿cómo fue la experiencia de que lo siguieran, filmaran e hicieran un documental sobre usted?

CARL CRAIG: Desde el inicio fue otra aventura para mí. Todo en lo que me involucro trato de que sea una aventura. No quería que fuera algo pesado o molesto. Y el equipo mantuvo la distancia. Nada de estilo TMZ con cámaras en la cara y preguntas sin parar. Sabía que venían de hacer documentales, así que esperaba más bien una experiencia tipo “mosca en la pared”. Y así fue. Las pocas escenas más posadas llegaron al final, pero el resto fue simplemente seguirme.

No sabía si iba a ser algo diario, semanal, mensual… Obviamente hay temas de presupuesto, de mover al equipo, etc. Fue mucho mejor de lo que uno imagina. Mucha gente pensaría que sería como un reality tipo Keeping Up with the Kardashians, donde todo se dramatiza. Pero fue muy tranquilo.

Todo en lo que me involucro trato de que sea una aventura. No quería que fuera algo pesado o molesto. Y el equipo mantuvo la distancia. Nada de estilo TMZ con cámaras en la cara y preguntas sin parar. Sabía que venían de hacer documentales, así que esperaba más bien una experiencia tipo “mosca en la pared”. Y así fue. Carl Craig

Y cuando vi el corte final, con mis padres, mi hermano, mi hermana, mi esposa… fue como esa escena de El escándalo de Larry Flynt, cuando ve a su esposa fallecida en pantalla. Esos recuerdos… Fue emocionante ver a amigos, gente que conozco desde hace 30 años, otros desde hace 5, hablando de la música, del viaje… Otra aventura más, como las primeras veces del Detroit Electronic Music Festival o mis conciertos sinfónicos en París. Otra etapa que disfruté muchísimo.

SEMANA: Sobre las voces del documental, ¿hay alguna que los haya impactado más que las demás?

JEAN-COSME: Todas se complementan. Vienen de estilos distintos. John Dixon es muy poético, Laurier Garnier muy expresivo, Gilles Peterson tiene palabras muy precisas. Fabio, por ejemplo, describe la música de Carl de una forma que sabíamos que tenía que estar en la película. Y, al editar, es como una orquesta: tratas de dar forma a todo. Empezamos con John Dixon, que ha tocado en vivo con Carl, y terminamos, casi, con Moodymann. Y su participación no es una entrevista, es un pequeño discurso donde en un minuto dice todo lo que hay que saber de Carl. Todos suman.

Jean-Cosme Delaloye escogió en Carl Craig un enorme personaje, una inspiración personal, y le hizo honor, con un respetuoso seguimiento y registro de lo que es su vida, en los escenarios y en la enfermedad de los viajes, así como en la comunión con su público. Craig, por su parte, confió en Delaloye. | Foto: JCDe Productions

SEMANA: ¿Qué tan natural fue el proceso creativo? ¿Cuáles fueron las decisiones difíciles?

JEAN-COSME: Fue un reto representar lo que siento cuando escucho la música de Carl. Como reportero, cuando volvía de coberturas difíciles, me refugiaba en el techno. Me ponía los audífonos y me perdía en las capas de sonido. Y eso queríamos llevar a la pantalla.

Como reportero, cuando volvía de coberturas difíciles, me refugiaba en el techno. Me ponía los audífonos y me perdía en las capas de sonido. Y eso queríamos llevar a la pantalla. Jean-Cosme Delaloye

Pero también teníamos que contar 30 años de carrera. La clave fue sencilla. Al comenzar en el periodismo, un veterano me dijo: “Escribe para tu abuela”. Y esa fue la guía. No queríamos una biografía tipo Wikipedia, queríamos contar una historia humana, para mi abuela (que tiene 95 años y sigue viva). Eso ayudó a decidir qué quedaba y qué no.

El reto fue unir las voces que hablaban de Carl con las escenas más “cinema verité”, como cuando está enfermo en Ciudad Juárez. Al final, nos tomó cinco meses de edición. Poco para una peli así. Pero esa idea de “hacerlo para mi abuela” nos ayudó mucho.

CARL CRAIG: Yo no quise involucrarme en la parte creativa. Estaba feliz de ser el sujeto. Dejé que Jean lo llevara. No quería entorpecer su visión. Si hice alguna sugerencia, fue mínima. Esta es la película de Jean, aunque se trate de mí. Me encantó simplemente ser el sujeto y no estar diciendo “esto debería ir así o asá”. Es como producir a un cantante: si tú no eres el compositor ni la estrella, tu rol es apoyar su voz, no imponer la tuya.

Esta es la película de Jean, aunque se trate de mí. Me encantó simplemente ser el sujeto Carl Craig

SEMANA: ¿Confió en él 100% como artista...?

CARL CRAIG: ¡Tenía que hacerlo!

SEMANA: ¿Vio alguna de sus otras películas antes?

CARL CRAIG: Sí, antes de que hiciéramos la película. Deberíamos hacer un festival solo con sus documentales y verlos todos juntos. Viajo tanto que no siempre tengo tiempo, pero confío plenamente en él y en Mirko (quien nos presentó y también tiene una voz en esta película). Su papel no es grande frente a cámara, pero él armó toda la banda sonora. Así que su presencia se siente mucho, aunque no sea la voz más fuerte.

Esta icónica escena, que refleja el tinnitus que padece Craig, fue en parte inspirada por el cine documental de la mexicana Tatiana Huezo. | Foto: JCDe Productions

SEMANA: Carl, como artista, ¿cómo maneja el equilibrio entre ser fiel a sí mismo y la necesidad de evolucionar?

CARL CRAIG: Jean y yo bromeamos sobre los políticos Géminis: son malos políticos porque quieren ser creativos. Y para mí, la creatividad está siempre al frente. Por eso nunca me postularía a alcalde de Detroit o gobernador de Michigan. Puedo ser genial en el estudio, pero probablemente sería pésimo en política. Necesito que todo lo que hago tenga ese componente creativo, incluso si a veces es una creatividad firme, decidida.

SEMANA: Carl, parece que hoy nadie quiere estar en una banda, todos quieren ser DJ. ¿Lo ve así? ¿Es bueno para la música electrónica?

CARL CRAIG: Nosotros, los DJs, hemos hecho que parezca fácil, gente como Carl Cox o como yo. Hay DJs súper estrella, los rockstars del asunto, y luego estamos los DJs obreros, los carpinteros, los que hacemos que las cosas pasen y lo hacemos ver fácil. Hacemos que muchos crean que pueden hacerlo también.

Hay DJs súper estrella, los rockstars del asunto, y luego estamos los DJs obreros, carpinteros: los que hacemos que las cosas pasen y lo hacemos ver fácil. Eso hace que muchos crean que pueden hacerlo también. Carl Craig

Lo importante, ya seas DJ, guitarrista, o lo que sea, es que llegas a un punto donde te das cuenta si lo vas a lograr o no. Muchos se quedan en el camino. De cada 100 que lo intentan, tal vez 20 se quedan, siendo generoso. Y tienen que existir quienes mantengan viva la tradición… y tiene que haber fracasos. Gracias a esos los que realmente tienen talento brillan más.

SEMANA: Para cerrar, ¿alguna recomendación? Música, películas, libros, lo que sea que les haya impactado últimamente...

JEAN-COSME: Siempre recomiendo un documental, mi favorito: Tempestad, sobre secuestros de mujeres en México. Salió al mismo tiempo que mi documental sobre secuestros en Guatemala. Mi película era muy directa, quería que la gente viera lo que yo veía. Tempestad era lo opuesto, sugería el dolor, todo era atmósfera.

Eso me enseñó mucho y me ayudó a construir Desire. Como cuando tratamos el tinnitus de Carl. Pude haberlo mostrado con tapones, en el médico, pero preferí mostrar el impacto. Y esa imagen azul que usamos en el póster del In-Edit salió de esa escena. Recomiendo ese film (*está en MUBI o Netflix). Y también, escuchen a Funkelectric, que estará con nosotros la próxima semana en el festival.

SEMANA: ¿Algo por añadir, Carl?

CARL CRAIG: Joseph Patel y Questlove han hecho películas increíbles. Summer of Soul fue una de ellas (*en Disney+), y este año lanzaron Sly Lives, sobre Sly Stone. ¡Una locura! Tocan temas que muchos no quieren tocar, como Sly, una súper estrella perdida, un hermitaño. Y Summer of Soul, que fue el Woodstock negro, en Harlem, 1969. Muy recomendadas.

Y DeForrest Brown Jr. es un autor brillante que lleva años escribiendo sobre techno. Es el joven que aparece al principio del documental. Escribió un libro muy interesante sobre el techno de Detroit. A él hay que prestarle atención.