Desde su primera edición en Barcelona hace más de dos décadas, IN-EDIT se ha posicionado como el evento principal para explorar la cultura musical mediante el cine documental. Esta edición 2025 marca el regreso del festival a la capital colombiana luego de su éxito en Barcelona, México, Grecia, Brasil y Chile.

Entre las sorpresas que ofrecerá In Edit 2025 Colombia (que se realizará del 23 al 27 de abril, abajo horarios y lugares) está el estreno para el país del documental nominado al premio Goya Esta Ambición Desmedida. Dirigida por Santos Bacana, Cristina Trenaz y Rogelio González, la producción que sigue a C. Tangana mientras asume el desafío de crear la gira más audaz de su carrera, revolucionando la forma de entender el espectáculo en vivo. Este documental ofrece un viaje íntimo y apasionante que abarca más de cuatro años, desde el origen del disco en Cuba hasta la conceptualización del show.

C. Tangana | Foto: Javier Ruiz/Tiny Desk

A través de momentos de tensión en las negociaciones, ensayos intensos, conversaciones incómodas, celebraciones privadas y la energía de los conciertos por España y Latinoamérica, Esta Ambición Desmedida culmina con un nuevo comienzo: la certeza de un renacer para esta insaciable búsqueda creativa.

Pero hay mucho más...

Enormes títulos, enormes protagonistas

*Cypress Hill with the London Symphony Orchestra: Este potente documental-concierto que tendrá su estreno internacional en la gala de clausura revive un momento histórico en la carrera de Cypress Hill, el icónico grupo de hip-hop latino-estadounidense, al capturar su primera presentación junto a una orquesta sinfónica en la ciudad de Londres. Esta será la única presentación en Colombia.

*Lennon One to One: Yoko & Ono: Dirigido por Kevin Macdonald, este filme ofrece una mirada íntima a la vida de John Lennon y Yoko Ono durante su estancia en Nueva York entre 1971 y 1973, un período marcado por su activismo político, proyectos artísticos y la realización del concierto benéfico One to One en 1972.

En el Nueva York de 1972, John y Yoko viven momentos íntimos durante una época agitada. Entre música y activismo, organizan el concierto benéfico One to One para niños especiales, revelado a través de material inédito y restaurado. | Foto: cortesía IN-EDIT

*It was all a dream: Este documental retrata un momento crucial en la historia del hip-hop, centrado en el año 1993, cuando el género estaba en plena expansión global. A través de la mirada de la periodista musical dream hampton, la obra explora el auge de figuras icónicas como Wu-Tang Clan, A Tribe Called Quest, Salt-N-Pepa y Snoop Dogg, entre otros. El filme pone un enfoque especial en el papel de las mujeres, el periodismo musical y las expresiones culturales de la diáspora negra y afrodescendiente, revelando cómo el hip-hop se convirtió no solo en un fenómeno musical, sino en una poderosa herramienta de libertad, identidad y resistencia.

*ZEF: The Story of Die Antwoord: Una narración cruda y alucinatoria de las aventuras de la banda sudafricana de rap-rave Die Antwoord y del improbable éxito global del proyecto de vida de Yolandi Visser y Ninja.

El productor musical Carl Craig, conocido por desafiar los límites de los géneros, fusiona elementos a lo largo del espectro de la música electrónica. Su sonido viaja desde el techno hasta el jazz, cautivando audiencias tanto en clubes nocturnos como en el prestigioso Carnegie Hall. Desde las pistas de baile de Detroit hasta Londres, Chicago, Nueva York, Los Ángeles y más allá, 'Desire: The Carl Craig Story' narra la trayectoria de un artista cuya música habla por sí sola: una historia de lucha y celebración en Detroit, llevando el techno a territorios inesperados. | Foto: cortesía IN-EDIT

*This Is A Film About The Black Keys: A partir de entrevistas sinceras y abundante material de archivo, el documental explora la conexión musical y la ambición obstinada que impulsaron a estos dos chicos de Ohio, quienes, tras una década en la escena underground, lograron irrumpir en el mainstream.

*Blur Live at Wembley: No hay mucho qué añadir sobre un cine concierto imperdible para los seguidores de la banda, que tuvo su momento en Bogotá el año pasado.

Miradas Amnistía

Este año, In-Edit incluirá en su programación la sección Miradas Amnistía, una iniciativa en colaboración con Amnistía Internacional que aborda la intersección entre música, identidad y derechos humanos. Incluirá conversatorios, talleres y presentaciones especiales, además de la participación de la destacada cantautora venezolana Laura Guevara, quien ofrecerá una actuación exclusiva.

Esta sección busca invitar a la reflexión y el diálogo, celebrando el poder transformador del arte en la sociedad. La selección de documentales es gratuita y los títulos son de primer nivel. Los compartimos.

*Raving Iran, un retrato revelador sobre dos DJs iraníes que desafían las restricciones culturales en su país a través de la música electrónica. Premiado como mejor documental en el Filmfestival Kitzbuehel y en los Zurich Film Awards.

*Love, Deutschmarks and Death, que explora la conexión entre la migración turca y la música en Alemania, revelando una rica historia de resistencia e identidad.

*MATANGI / MAYA / M.I.A.: Ganador del Premio Especial del Jurado en el Festival de Sundance, este documental reúne dos décadas de vídeos caseros que nos revelan la vida de M.I.A., primero como refugiada en Londres huyendo de la guerra en Sri Lanka y luego como estrella en un negocio que no tolera posicionamientos políticos. (Vale decir que sus posiciones recientes la han puesto en el ojo del huracán, pero eso no borra su camino).

La edición 2025 de IN-EDIT se realizará del 23 al 27 de abril, en una experiencia que combina proyecciones, conversatorios, encuentros con realizadores y música en vivo, consolidando al festival como una plataforma única de cruce entre el cine y el sonido. | Foto: cortesía IN-EDIT

Desde su creación hace 21 años, IN-EDIT ha sido pionero en la promoción del documental musical a nivel mundial, reuniendo a más de 130,000 espectadores cada año en las sedes que el festival tiene en varios países. IN-EDIT BOGOTÁ 2025 será una oportunidad única para que el público colombiano disfrute de lo mejor del documental musical, celebrando tanto el talento nacional como la calidad de producciones internacionales.