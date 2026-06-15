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Alineación titular de Colombia para su debut en el Mundial 2026: Néstor Lorenzo daría sorpresas

Este miércoles, 17 de junio, inicia el camino de la Tricolor enfrentando a Uzbekistán en el Estadio Azteca.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

15 de junio de 2026 a las 4:48 p. m.
Néstor Lorenzo y Amaranto Perea en el entrenamiento de la Selección Colombia en Guadalajara.
Néstor Lorenzo y Amaranto Perea en el entrenamiento de la Selección Colombia en Guadalajara. Foto: AFP

Néstor Lorenzo ultima detalles para el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la Fifa 2026. La Tricolor juega este miércoles, 17 de junio, frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca ubicado en la Ciudad de México.

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Este será el último partido de la primera fecha del Mundial 2026, que ya ha tenido sorpresas como el empate de Catar ante Suiza, la goleada de Estados Unidos frente a Paraguay o el resultado sin goles entre España y Cabo Verde.

Colombia quiere evitar tropiezos frente a Uzbekistán y por eso planea utilizar su alineación de gala. La única duda para el cuerpo técnico está puesta sobre Gustavo Puerta o Richard Ríos.

El volante de Benfica venía siendo habitual titular en el proceso de Lorenzo; sin embargo, su rendimiento en los últimos partidos ha generado preguntas. Puerta, por su parte, salió como jugador destacado en los amistosos frente a Costa Rica y Jordania.

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Gustavo Puerta se perfila a ser inicialista en el mediocampo, acompañando a Jefferson Lerma en la labor de destrucción.

Bajo esas condiciones, Colombia formaría así: Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la defensa; Gustavo Puerta y Jefferson Lerma en el medio con James Rodríguez un poco más adelantado. En ataque estaría Luis Javier Suárez al lado de Luis Díaz y Jhon Arias.

Néstor Lorenzo guarda el secreto

La titular solo se confirmará hasta una hora antes del partido. Néstor Lorenzo concederá una rueda de prensa este martes en Guadalajara; sin embargo, fiel a su estilo, mantendrá bajo llave el nombre de los once inicialistas.

El objetivo de Colombia es arrancar el Mundial 2026 con pie derecho y meterse en la discusión por el liderato del grupo K, que horas antes empezará a jugarse con el duelo de Portugal vs. RD Congo.

Luis Díaz, jugador y figura de la Selección Colombia para el Mundial 2026.
Luis Díaz, jugador y figura de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Ganar a Uzbekistán podría ser un paso clave hacia la clasificación, teniendo en cuenta que en esta Copa del Mundo avanzan los dos primeros y hay posibilidades para el mejor tercero.

Quedar en la cima del grupo es el principal objetivo de Lorenzo y sus dirigidos, pues eso garantiza un rival accesible en la ronda eliminatoria y evita enfrentarse a equipos fuertes del grupo L como Inglaterra o Croacia.

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Canal y hora para ver Uzbekistán vs. Colombia

  • Mundial 2026 - Fecha 1 (grupo K)
  • Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Fecha y hora: Miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. (COL)
  • Canal: DirecTV Sports, Caracol TV, Canal RCN y Disney +