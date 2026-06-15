Alineación titular de Colombia para su debut en el Mundial 2026: Néstor Lorenzo daría sorpresas

Néstor Lorenzo ultima detalles para el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la Fifa 2026. La Tricolor juega este miércoles, 17 de junio, frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca ubicado en la Ciudad de México.

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Este será el último partido de la primera fecha del Mundial 2026, que ya ha tenido sorpresas como el empate de Catar ante Suiza, la goleada de Estados Unidos frente a Paraguay o el resultado sin goles entre España y Cabo Verde.

Colombia quiere evitar tropiezos frente a Uzbekistán y por eso planea utilizar su alineación de gala. La única duda para el cuerpo técnico está puesta sobre Gustavo Puerta o Richard Ríos.

El volante de Benfica venía siendo habitual titular en el proceso de Lorenzo; sin embargo, su rendimiento en los últimos partidos ha generado preguntas. Puerta, por su parte, salió como jugador destacado en los amistosos frente a Costa Rica y Jordania.

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Gustavo Puerta se perfila a ser inicialista en el mediocampo, acompañando a Jefferson Lerma en la labor de destrucción.

Bajo esas condiciones, Colombia formaría así: Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica en la defensa; Gustavo Puerta y Jefferson Lerma en el medio con James Rodríguez un poco más adelantado. En ataque estaría Luis Javier Suárez al lado de Luis Díaz y Jhon Arias.

Néstor Lorenzo guarda el secreto

La titular solo se confirmará hasta una hora antes del partido. Néstor Lorenzo concederá una rueda de prensa este martes en Guadalajara; sin embargo, fiel a su estilo, mantendrá bajo llave el nombre de los once inicialistas.

El objetivo de Colombia es arrancar el Mundial 2026 con pie derecho y meterse en la discusión por el liderato del grupo K, que horas antes empezará a jugarse con el duelo de Portugal vs. RD Congo.

Luis Díaz, jugador y figura de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Ganar a Uzbekistán podría ser un paso clave hacia la clasificación, teniendo en cuenta que en esta Copa del Mundo avanzan los dos primeros y hay posibilidades para el mejor tercero.

Quedar en la cima del grupo es el principal objetivo de Lorenzo y sus dirigidos, pues eso garantiza un rival accesible en la ronda eliminatoria y evita enfrentarse a equipos fuertes del grupo L como Inglaterra o Croacia.

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