Cuándo juega la Portugal de Cristiano Ronaldo tras el amistoso ante Nigeria: Fecha y hora del debut mundialista

La Selección Portugal ganó, pero no le sobró nada ante Nigeria en el último amistoso antes del Mundial 2026. Cristiano Ronaldo fue titular, pero no estuvo fino, perdió dos acciones de gol claras y quedó en manos de sus compañeros destrabar el juego que acabó 2-1 a favor de los lusos.

Las anotaciones de Pedro Neto y Francisco Conceição disimulan algunas dudas que deja el funcionamiento de los dirigidos por el entrenador español Roberto Martínez, que incluso alcanzan a estar en la lista de favoritos para el Mundial 2026. Un error defensivo en el gol de Nigeria, abre mucho más las dudas y ya los especialistas se preguntan qué podrá hacer este equipo en la Copa del Mundo.

Este juego cierra la preparación portuguesa y ahora la mirada se coloca en el Grupo K, donde también está la Selección Colombia y Portugal es firme candidata a quedar en el liderato.

El próximo partido de Portugal ya será en la Copa del Mundo, el próximo 17 de junio, cuando enfrente a la Selección de la República Democrática del Congo, que también tuvo amistosos en estos días mientras sentía la presión por la crisis del Ébola que está afectando a la nación africana.

Los jugadores de Portugal posan para una foto del equipo antes del partido amistoso internacional de fútbol entre Portugal y Nigeria en el estadio Magalhaes Pessoa de Leiria, el 10 de junio de 2026. (Foto de FILIPE AMORIM / AFP) Foto: AFP

Mientras Portugal enfrentó a Chile y Nigeria y dejó victorias por 2-1 en ambos juegos, RD Congo también se vio con los chilenos y Dinamarca, donde obtuvo un empate con los daneses y ‘La Roja’ le ganó 2-1, dejando algunas dudas en lo que puedan hacer los congoleses en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Itinerario de Portugal en el Mundial 2026

Ese 17 de junio, Portugal y RD Congo se enfrentarán a partir de las 12:00 p.m., hora colombiana, en el Estadio NRG de Houston, Texas.

Ese mismo día, la Selección Colombia también debutará en el Mundial 2026 ante la Uzbekistán de Fábio Cannavaro en la Ciudad de México (9:00 p.m.).

Tras el amistoso en Leiria, la Selección Portugal viaja el viernes rumbo a su campamento base durante el Mundial, que estará instalado en Palm Beach (Florida, sur de Estados Unidos).

Luego del debut el 17 de junio en Houston, Portugal tendrá que verse las caras con Uzbekistán el 23 en el mismo escenario de Texas. Luego, por la última fecha del Grupo K, se medirá con la Selección Colombia (27 de junio) en el Hard Rock Stadium de Miami desde las 6:30 p.m.