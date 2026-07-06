El llanto del ‘streamer’ IShowSpeed, fan de Cristiano, por eliminación con Portugal del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo cuenta con seguidores en todo el mundo. Uno de los más conocidos es el streamer IShowSpeed, quien públicamente ha expresado su admiración por el astro luso y en las últimas horas se mostró afectado por la eliminación de Portugal a manos de España en el Mundial 2026.

Durante una transmisión en vivo, el creador de contenido dejó ver su reacción al gol que recibieron los portugueses en los minutos finales del partido. Después de la anotación, las lágrimas aparecieron en sus ojos al ver que quedaba poco tiempo en el reloj para revertir el 1-0 que terminó siendo definitivo.

“Lágrimas”



Porque así vivió SPEED la eliminación de CR7 de su ÚLTIMA COPA DEL MUNDO: en silencio y con LÁGRIMAS cayendo de sus ojos. https://t.co/k2ly4ZiPUv pic.twitter.com/HcvRz9jw19 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) July 6, 2026

Dicha transmisión, que a esa altura era vista por más de 50.000.000 de personas, se viralizó. El clip del llanto del creador de contenido se tomó las redes sociales y se convirtió en tendencia en el mundo deportivo y en diferentes plataformas.

Con el pitazo final solo hubo desolación para el seguidor de CR7, quien quedó, como muchos otros aficionados, tras el fin de la era del goleador portugués en las Copas del Mundo.

Roberto Martínez también dijo adiós

El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, anunció su marcha tras quedar eliminado al perder 1-0 contra España en Arlington el lunes: “Cuando vine a Portugal lo hice para ganar el Mundial, no lo hicimos y no tiene sentido seguir. Mi contrato termina hoy, no hay mucho más que decir”.

Adicionalmente, también hizo mención al privilegio que tuvo de dirigir a Cristiano Ronaldo. Junto a él termina una era, pero comienza una nueva etapa con el entrenador Jorge Jesús, quien estará a cargo de la nueva generación de futbolistas portugueses.

Cristiano Ronaldo al ser eliminado del Mundial 2026 con Portugal Foto: AFP

“Creo que palabras de agradecimiento porque ha sido un capitán ejemplar. Yo llego a Portugal en un momento de duda sobre la posición de Cristiano. Ha sido un ejemplo, no solo con estadísticas; es su compromiso, el día a día, la forma en la que vive el fútbol. Es un ejemplo a celebrar. No es el momento de buscar más allá. Es un ícono del fútbol. Para siempre agradecer lo que intentó en este Mundial”, calificó a CR7.

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Para formalizar su despedida, terminó analizando su último partido al mando: “Se trata de un periodo increíble, como me han tratado, lo llevaré en el corazón toda mi vida. Gracias a los futbolistas por su talento y compromiso. Es muy importante generar un equipo y los resultados; ganamos la Liga de Naciones, muchas victorias. Quiero agradecer a la federación por el alto nivel de profesionalismo. Ha trabajado muchísimo para ayudar a mis futbolistas; llevo en el corazón un agradecimiento”.

Una reconstrucción

En los pies de Nunos Mendes, Vithina, João Neves queda el combinado que supo hacerse un lugar en Europa ante las potencias como Alemania, España, Italia, entre otras. De 2016 aún se recuerda la coronación contra Francia, cuando le ganaron a la local en Stade de France.

Dicho trofeo fue uno de los logros más destacados de la historia reciente de Portugal, una selección a la que se le volvió a escapar la posibilidad de coronarse campeona del mundo con CR7 integrando sus filas.