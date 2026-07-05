Portugal vs. España: canal y hora para ver el partidazo por los octavos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal volverán a cruzarse en un partido decisivo. Este lunes, 6 de julio, disputarán una electrizante llave por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El partido de Portugal vs. España se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, bautizado por razones de patrocinio como Estadio Dallas. La organización espera más de 80.000 espectadores para presenciar este compromiso en el que una favorita se despedirá.

La transmisión oficial, sobre las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), estará disponible en tres canales de televisión: Directv Sports, Caracol TV y Canal RCN.

Los usuarios de dispositivos móviles también podrán seguirlo de manera gratuita en Ditu y la App Canal RCN. Otras plataformas de streaming como Paramount +, DAZN y Amazon Prime Video ofrecen el servicio bajo suscripción previa.

Revancha de la Nations League

Le sobran alicientes al derbi ibérico entre España, campeona de Europa, y Portugal, que le arrebató el trono en la Nations League hace un año en la tanda de penales.

Los duelos entre estos vecinos se han multiplicado en los últimos años, una rivalidad creciente salpicada en esta ocasión por la cruzada contra el tiempo de Cristiano Ronaldo y su anhelo de completar su mítica carrera con el título mundial a los 41 años.

Enfrente tendrá a la España de Lamine. Cuando el nuevo genio del fútbol mundial nacía el 13 de julio de 2007, Ronaldo venía de ganar su primera Premier League con el Manchester United en su cuarta temporada en Old Trafford.

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A una semana de cumplir 19 años el extremo del Barcelona alcanza la velocidad de crucero según avanza el Mundial. Su cantidad de minutos ha ido creciendo paulatinamente, mientras se olvida de la lesión muscular que le terminó prematuramente la temporada en la liga española.

Su puesta a punto no le ha impedido ser el jugador con más regates (30) del torneo, aunque en un Mundial marcado por el peso de las estrellas, ante Austria (3-0) se quedó con mal sabor de boca. “Me faltó un golito o una asistencia”, señaló con gesto serio tras haber desaprovechado un buen puñado de ocasiones.

Cristiano Ronaldo frente a Lamine Yamal en la final de la Nations League Foto: Getty Images

Lamine Yamal solo tiene un gol en el Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo ha marcado tres, incluido el de la ronda pasada contra Croacia desde el punto penal. Ambos todavía están en deuda por lo que esperan sus seguidores y este partido de octavos será la ocasión perfecta para tomar revancha.

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