Ferrari volvió a ganar: así quedó el GP de Gran Bretaña y la clasificación de la Fórmula 1

Charles Leclerc (Ferrari) fue el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. El piloto monegasco coronó la bandera a cuadros después de 52 vueltas, seguido por George Russell (Mercedes) y su compañero Lewis Hamilton (Ferrari).

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Max Verstappen (Red Bull) provocó el ingreso del safety car tras salirse de la pista en la vuelta 48, mientras que Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) tuvo problemas mecánicos y llegó lejos de la zona de puntos.

Aunque el joven italiano todavía sigue líder de la clasificación mundial de pilotos en la Fórmula 1, su diferencia está flaqueando ante el repunte de la escudería Ferrari.

Leclerc y Russell se abrazan tras quedar en el podio del GP de Gran Bretaña. Foto: AP Photo/Darko Bandic

Charles Leclerc rompe su sequía

Leclerc, que no ganaba desde el Gran Premio de Estados Unidos de 2024, estrenó su palmarés de victorias de este año después de aprovechar en buena parte el daño mecánico Kimi Antonelli, quien le estaba dando caza en las vueltas finales a Silverstone y se disponía a amenazar seriamente su victoria.

George Russell se puso tercero por el incidente de Verstappen, pero Lewis Hamilton, que marchaba segundo decidió entrar en boxes y su compatriota no, con la mala fortuna que el carro de seguridad no abandonó la pista y el Mercedes se quedó la segunda plaza del podio.

Silverstone fue rojo desde el arranque. Antonelli, que partía con la pole position, no firmó la mejor de la salidas y los dos Ferrari lo sobrepasaron, con Leclerc poniéndose líder por delante de un Hamilton que, sin embargo, se movía antes de tiempo levemente y que sería sancionado con cinco segundos.

Antonelli empezó a trabajar en la remontada, mientras Russell se batía en una batalla con Verstappen por el cuarto lugar.

Leclerc intentó mantener su liderato, pero no pudo con un Antonelli que fue capaz de alargar la vida de su neumático medio 36 vueltas, lo que le permitió convertirse en el líder parcial cuando el monegasco entró mucho antes a cambiar los duros.

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Sobre el final de la jornada, Ferrari retomó el liderato y parecía destinado a ceder de nuevo ante el buen ritmo de Mercedes. Sin embargo, el monoplaza de Kimi Antonelli falló y fue perdiendo posiciones hasta querdar en la casilla 16°.

Leclerc alcanzó a asustarse por el ingreso del safety car, pero dicha restricción se mantuvo hasta que todos los pilotos entraron conservando su posición.

Clasificación mundial de pilotos - Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 179 puntos George Russell (Mercedes) - 154 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) - 147 puntos Charles Leclerc (Ferrari) - 108 puntos Lando Norris (McLaren) - 97 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 82 puntos Max Verstappen (Red Bull) - 76 puntos Isack Hadjar (Red Bull) - 52 puntos Pierre Gasly (Alpine) - 42 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) - 39 puntos

*Con información de Europa Press.