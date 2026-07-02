Fórmula 1 GP de Gran Bretaña 2026: horarios y canal para ver el automovilismo mundial

Los protagonistas de la Fórmula 1 compiten de viernes a domingo “en casa” en el Gran Premio de Gran Bretaña, en un país que cuenta con cinco pilotos en el paddock, entre ellos ganadores del Mundial como Lewis Hamilton y Lando Norris, y nueve escuderías implantadas cerca de Londres.

FIA tomó la decisión: el radical cambio que alista la Fórmula 1 para el 2027 y 2028 en los motores de los carros

Después de un último fin de semana en Austria, la enorme logística de la F1 viajó directamente a Silverstone, a un centenar de kilómetros al norte de Londres, un lugar en el que tuvo lugar el 13 de mayo de 1950 el primer Gran Premio de la disciplina reina del automovilismo.

Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. Foto: Mercedes AMG Media

Gran Bretaña no es un país cualquiera para este deporte: la pasión por la F1 es allí enorme y ha brindado decenas de campeones en la historia de los deportes de motor.

Con la excepción de Audi y Ferrari, las otras nueve escuderías, incluidas las extranjeras, tienen sus sedes, centros de investigación y talleres en una zona del noroeste de Londres conocida como “Motorsport Valley”.

Es el caso incluso de escuderías extranjeras como la alemana Mercedes, la francesa Alpine o la austríaca Red Bull.

“Silverstone es, de alguna forma, una carrera en casa”, subrayó Toto Wolff, el patrón de Mercedes, que tiene instalaciones en Brackley, a una docena de kilómetros del circuito.

Entre los cinco pilotos británicos, Hamilton es sin duda el más querido y popular en este lugar.

George Russell de Gran Bretaña conduciendo el (63) Mercedes AMG Petronas F1 Team W17 en pista. Foto: AFP

“Es un privilegio para nosotros los Brits (británicos) representar al país, en plena gloria deportiva con Wimbledon y el Mundial, donde Inglaterra ganó ayer (el miércoles a la RD Congo en dieciseisavos de final)”, declaró Hamilton, siete veces campeón del mundo y nueve veces ganador en Silverstone desde 2008.

El veterano piloto inglés de 41 años, en Ferrari desde el año pasado y que a mediados de junio ganó el Gran Premio de Cataluña, se mostró cauto en su conferencia de prensa del jueves después de que la Scuderia no estuviera a la altura de las expectativas en la última cita del campeonato, en Austria.

Hamilton afirmó en cualquier caso sentirse “impulsado por la extraordinaria energía de los fans” británicos y deseó ver “muchas gorras rojas”, en alusión al color de su escudería.

Todo ello en un fin de semana festivo en Silverstone, con espectáculos paralelos, que incluyen una carrera de karts de Lego y un concierto del francés David Guetta.

Fórmula 1: anuncian cambio histórico para los motores del 2027

Hora y canal para ver el Gran Premio de Miami

Viernes 3 de julio

Práctica #1

06:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (carrera sprint)

10:00 a. m. (COL) por Disney+.

Sábado 4 de julio

Carrera sprint

05:00 a. m. (COL) por Disney+.

Clasificación (Pole position)

10:00 a. m. (COL) por Disney+.

Domingo 5 de julio

Carrera

09:00 a. m. (COL) por Disney+.

*Con información de AFP.