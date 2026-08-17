Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del martes 18 de agosto para los 12 signos del zodiaco

El 18 de agosto no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que un domingo cualquiera, expertos aseguran que la jornada llega con una energía especial que puede servir para tomar decisiones importantes y darle un giro a distintos aspectos de la vida.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del lunes 17 de agosto para los 12 signos del zodiaco

Según los astrólogos, la clave está en no dejar pasar el momento. Hablan de un ambiente propicio para hacer cambios, moverse tanto en lo personal como en lo laboral y soltar aquello que ya no suma.

Parte de esa interpretación se basa en el movimiento de los planetas, que dicen estaría potenciando cualidades como la intuición, el coraje y la capacidad de adaptarse, justo lo que muchos necesitan para cerrar ciclos pendientes.

En medio de este panorama, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Una visión que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha mantenido vivas sus enseñanzas.

Así, este día se perfila como una especie de empujón simbólico: una oportunidad para arrancar de nuevo y abrirle la puerta a cambios importantes si se sabe aprovechar.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“La Luna se encuentra en el signo de Escorpio y su energía te ayuda a ver tus emociones con más claridad. Se te hará fácil superar una preocupación que te angustia y sentir alivia inmediato. Confía en tu intuición, Aries, ya que la misma es una poderosa herramienta para guiarte por el camino correcto”.

Números de la suerte: 9, 14, 50.

Tauro

“La energía que ejerce esta luna ahora en el signo de Escorpio te muestra quién te apoya de verdad y quién te está siendo hipócrita. Excelente periodo para fortalecer una relación importante y dejar atrás lo que ya no suma a tu vida, Tauro. Tu corazón estará listo para elegir correctamente”

Números de la suerte: 6, 28, 41.

Géminis

“La Luna, ahora en el signo de Escorpio, te impulsa a organizar tu vida diaria, Géminis. Un pequeño cambio en tu rutina te brindará más calma y enfoque en lo que tienes en mente realizar. Haz aquello que te haga sentir tranquilo, seguro, estable. Evita las personas complicadas e inseguras”.

Números de la suerte: 3, 22, 7.

Cáncer

“Tu intuición está muy fuerte y tus emociones claras con esta Luna ahora en el signo de Escorpio. Se te facilitará expresar algo que guardabas dentro y sentirte liberado de esa carga emocional. La creatividad fluye con facilidad. Pon de manifiesto tus talentos. Descubre aquello que te causa curiosidad”.

Números de la suerte: 6, 19, 40.

Leo

“La energía de esta Luna en el signo de Escorpio toca de una manera especial tu mundo emocional. Se te hará fácil entender mejor un sentimiento que no sabías cómo interpretar. Hablar con alguien de confianza te será de gran ayuda al momento de tomar decisiones de índole sentimental”.

Números de la suerte: 1, 29, 3.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“Te sentirás más seguro de tus decisiones bajo la energía de esta Luna que se encuentra ahora en el signo de Escorpio. Esta confianza en ti mismo la podrás transmitir a todo aquel que necesite de consejo o guía para salir adelante en estudios, trabajo o profesión. Serán muchos los agradecidos”.

Números de la suerte: 5, 16, 42.

Libra

“Esta Luna, ahora en el signo de Escorpio, te muestra tu valor personal. Se te facilitará tomar una decisión que te brindará más estabilidad emocional o económica. Confía en ti y en tus seres de luz que no te abandonan nunca. Pide con fe aquello que deas se materialice en tu vida”.

Números de la suerte: 7, 23, 31.

Escorpio

“La Luna, ahora en tu signo, te da claridad y sobre todo te brinda poder interior. Es tiempo de cerrar un ciclo y comenzar de cero, pero con mayor confianza en ti mismo, Escorpio. Tu intuición se encuentra muy exaltada, escucha lo que te dice tu voz interior. Continúa adelante con una actitud bien positiva”.

Números de la suerte: 11, 28, 8.

Sagitario

“Hoy la energía de esta luna en Escorpio te facilitará soltar algo que guardabas en silencio. Te sentirás más ligero y con más energía para avanzar en esos proyectos que tanto deseas llevar a la realidad. Estar en paz contigo mismo será tu mayor prioridad. Cuidarás de tu espacio como algo sagrado”.

Números de la suerte: 4, 21, 6.

Capricornio

“La Luna se encuentra ahora en el signo de Escorpio y con su fuerte energía te muestra quién está contigo de verdad en los momentos difíciles. No pierdas las esperanzas ya que el universo te premia ahora con varias sorpresas agradables. Relájate y disfruta del momento presente, Capricornio”.

Números de la suerte: 2, 18, 37.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Tu área profesional se exalta favorablemente bajo esta luna en el signo de Escorpio. Las ideas fluirán por tu mente y podrás poner en acción algunas de las mismas con éxito. Es tiempo de tomar decisiones valientes, de arriesgarte y disfrutar de tus logros tanto a nivel personal como profesional”.

Números de la suerte: 5, 10, 27.

Piscis

“Tu intuición se encuentra exaltada con esta luna ahora en el signo de Escorpio. Recibirás una señal clara sobre un plan o decisión importante. Confía en lo que sientes, es tu guía precisa. Mantén una actitud positiva, no importa que pueda estar pasando. Ve a ti y lograrás que las puertas del éxito se abran ante ti”.

Números de la suerte: 12, 20, 46.