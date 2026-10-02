La reacción de Alfaro tras ganarle el duelo a Lorenzo en New Jersey: “Probar y ensayar”

Paraguay sumó su segunda victoria en partidos amistosos después del Mundial de Norteamérica al vencer 1-0 a la Selección Colombia en el estadio Sports Illustrated en Harrison (Nueva Jersey), Estados Unidos.

Próximo partido de la Selección Colombia: rival, día y hora del amistoso en Estados Unidos

Lorenzo no la pasa bien y Alfaro le gana la partida: Colombia se frustra y Paraguay sonríe

El gol de la victoria de la Albirroja frente a los colombianos llegó al minuto 56 por la autoría Hugo Benítez, quien fue novedad en la titular que dispuso Gustavo Alfaro para el encuentro contra los cafeteros.

Cabe recordar que Paraguay llegó a este compromiso tras la victoria por 2-0 frente a Bolivia el domingo pasado en Washington, lo que afianza el proyecto del técnico argentino Gustavo Alfaro, quien le ganó el pulso a Néstor Lorenzo con un equipo totalmente consolidado.

Fiel a su estilo combativo, los paraguayos propusieron un juego físico y de transiciones rápidas, que complicaron la salida de los jugadores colombianos. Con una presión sobre el mediocampo, Paraguay cerró espacios a los dirigidos por Néstor Lorenzo, quienes no pudieron encontrar la ruta del empate revirtiendo la táctica y yendo al ataque.

Alfaro mantuvo buena parte de su nómina tipo para este segundo encuentro. Las modificaciones en la titular fueron el atacante Benítez y el arquero Orlando Gill, quien retomó su posición en el once inicial y tuvo poca actuación ante la imposibilidad de juego ofensivo colombiano.

Reacciones de Alfaro tras el partido

“Fue un lindo partido, uno no se detiene en el resultado, acá no hay una necesidad imperiosa, este es el momento de probar y ensayar”, dijo Alfaro en rueda de prensa tras el compromiso.

#SomosAlbirroja | "Al único que no le pegaron, fue a mí"



🎙️Gustavo Alfaro, DT de la Albirroja, sobre el 'blindaje' que tenía sobre las críticas gracias a los buenos resultados, que se rompió en el debut mundialista ante la local Estados Unidos.#somosvssports pic.twitter.com/uxjCQhp8QB — Vs Sports (@SomosVsSports) October 3, 2026

Del lado de Colombia, la gran novedad fue la línea de tres defensores que montó Lorenzo, una formación inusual que sirvió en el primer tiempo como experimento para el equipo, pero que poco funcionó. El debutante Kevin Andrade estuvo en el tridente con Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí.

“Teníamos ganas de probar otro sistema. Lo que pasa es que nos costó aceitar la salida. Nos dejamos presionar, cometimos muchos errores en ese aspecto”, fueron las palabras de Lorenzo también en charla con los periodistas.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El próximo partido para la Selección Colombia será ante una alicaída Perú que espera sorprender tras no ir al pasado Mundial.

El compromiso es el martes, 6 de octubre 2026, en el Nu Stadium del Inter Miami de la MLS, a partir de las 6:45 p.m. (hora colombiana). Será transmitido en los canales Caracol TV y RCN, además de sus plataformas digitales y Youtube.