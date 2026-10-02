Carlos Antonio Vélez reaccionó a la derrota de Colombia con Paraguay: esto dijo de Lorenzo

Carlos Antonio Vélez analizó a profundidad la derrota de Colombia contra Paraguay. El combinado cafetero cayó contra la albirroja (1-0) este viernes, 2 de octubre de 2026, en Nueva Jersey y con gol de Hugo Benítez.

Hugo Benítez anota el primer gol del partido para Paraguay 🇵🇾🇨🇴

El delantero de Nacional aprovechó el rebote del portero Quintana y definió con claridad.

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Vélez desglosó el juego de Colombia en varios ítems. Analizó el planteamiento inicial de Lorenzo, con línea de tres de arranque, y luego cómo el argentino cambió el esquema cuando Paraguay metió el gol (56′).

También mencionó a los nuevos jugadores que dejaron chispazos interesantes, pero también fue claro en que falta ver otros futbolistas como Juan Manuel Rengifo.

Carlos Antonio Vélez: “Para mi, Lorenzo se equivocó”

En el programa Planeta Fútbol, de Win Sports, Carlos Antonio Vélez dio su opinión luego de la derrota de Colombia contra Paraguay.

“Me encantó que el equipo perdiera, para que no siguiéramos aferrados a esos malditos resultados. Los partidos amistosos me están generando un estado de angustia y desespero, porque cada día veo que se amarran más a los resultados, que no dicen nada”

Vélez profundizó y dijo que los amistosos no dan ningún tipo de títulos. Ni Paraguay gana algo, ni Colombia tampoco si hubiese triunfado.

“Ustedes saben perfectamente que a mi el técnico no me gusta y no le creo. Hoy, pese a que (Lorenzo) innovó en estructura, y que puso a los jóvenes que estábamos pidiendo, para mi se equivocó”, añadió, afirmando que Néstor Lorenzo, desde su perspectiva, esperaba que Paraguay atacara como en el pasado Mundial.

Luego de analizar el planteamiento de Lorenzo, con tres en el fondo, Vélez siguió: “Cuando el rival se amontonó atrás, era cuando más necesitábamos jugar con línea de tres, la desarmó para jugar con cuatro (...) me parece que los cambios que hace son de excel: saca lateral por lateral, central por central”.

Carlos Antonio tampoco pasó por alto el partido de los nuevos jugadores. Sobre algunos nombres, dijo lo siguiente:

“Ese muchacho Orozco entró a comerse el mundo, Yaser Asprilla, con todo y sus errores, corría a todo el mundo para recuperar la pelota. La participación de Viveros no fue tan activa porque no tuvo posibilidad por el partido que se estaba jugando. A Campaz lo ensayaron como carril, y me parece que ellos no llegaron por ahí nunca”.

🪐⚽”Me encantó que el equipo perdiera, para no seguir aferrados a esos resultados. Se le abona al técnico que intentó jugar a una cosa diferente y en medio de todo eso no me disgustó” @velezfutbol.#PlanetaFútbol pic.twitter.com/eGXiaDGVQY — Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2026

Finalmente, Vélez cerró con: “Me parece muy bien que se pruebe una defensa impar, me parece muy bien que los jugadores tengan minutos, que los nuevos se puedan ver. Estoy esperando a Rengifo, y a otros”.