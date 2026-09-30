Carlos Antonio Vélez opinó sobre la polémica salida de Cristiano Ronaldo de Portugal

Hay reacciones, a nivel mundial, tras la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de la selección de Portugal. Fue este miércoles, 30 de septiembre, mientras los lusos preparaban el partido contra Dinamarca en Copenhague.

Cristiano Ronaldo se pronuncia tras abandonar la selección de Portugal: polémica con Jorge Jesus

Así le fue a Portugal contra Noruega: Cristiano Ronaldo fue relegado al banco de suplentes

La mala relación entre Cristiano Ronaldo y el entrenador de Portugal, Jorge Jesus, quedó en evidencia. Un rifirrafe de declaraciones, luego de la suplencia del astro luso contra Noruega, detonó la salida del atacante de 41 años.

Jorge Jesus, en rueda de prensa, dejó unas picantes palabras, dando a entender su voz de mando. Por otro lado, Cristiano Ronaldo dijo que fue justamente después de esa conferencia ante los medios del entrenador que decidió dejar el grupo.

🇵🇹 Jorge Jesus, sobre el caso Cristiano Ronaldo en la @selecaoportugal



🗣️ "Esto parece que es un caso entre él y yo pero no hay caso ninguno"



😡 "En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/KDr1lrTpT3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 30, 2026

Carlos Antonio Vélez: “Lo de Messi fue más inteligente y racional”

“Error del jugador creer que en el nivel actual suyo, y de los rivales, puede seguir en la selección. Error del DT al llamarlo y convocarlo cuando no lo necesita”, arrancó afirmando Vélez en su cuenta de X.

Y siguió: “Colofón: una salida abrupta, en medio de una crisis que, por su trayectoria, no merece. Lo de Messi fue más inteligente y racional”.

“Ojo, que estamos hablando de verdaderas leyendas, lo que obliga a que las formas sean mejores y más dignas”, cerró en su intervención el periodista deportivo colombiano.

Error del jugador creer q en el nivel actual suyo y de los rivales puede seguir en la selección… error del DT al llamarlo y convocarlo cuando no lo necesita…colofón: una salida abrupta, en medio de una crisis q por su trayectoria no merece. Lo de Messi fue más inteligente y… https://t.co/h2v28lW80Q — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 30, 2026

Cristiano Ronaldo promete dar detalles luego

¿Volverá Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal? Es un verdadero misterio y, al contrario, ahora hay expectativa por saber la versión del astro luso.

En el comunicado oficial, Cristiano afirma: “A su tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué”.

Sobre la razón de su salida, soltó: “Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y en el seguimiento de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar el stage de la Selección Nacional”.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

Para cerrar, Ronaldo le deseó buena suerte a sus compañeros de Portugal, pues tienen un importante partido contra Dinamarca por la Nations League.