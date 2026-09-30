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Carlos Antonio Vélez opinó sobre la polémica salida de Cristiano Ronaldo de Portugal

Vélez, reconocido periodista colombiano, hizo una analogía de lo que le pasó a Cristiano con la decisión de Messi.

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Redacción Deportes
30 de septiembre de 2026 a las 3:07 p. m.
Carlos Antonio Vélez opinó sobre la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la selección de Portugal.
Carlos Antonio Vélez opinó sobre la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la selección de Portugal. Foto: Izq: YouTube - Win Sports / Der: Getty Images.

Hay reacciones, a nivel mundial, tras la decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de la selección de Portugal. Fue este miércoles, 30 de septiembre, mientras los lusos preparaban el partido contra Dinamarca en Copenhague.

Jorge Jesus (izq.) vs. Cristiano Ronaldo (der.). El astro portugués abandonó la concentración de la selección.
Cristiano Ronaldo se pronuncia tras abandonar la selección de Portugal: polémica con Jorge Jesus
Norway's players celebrate the 1-1 during the UEFA Nations League Group A4 football match between Norway and Portugal in Oslo on September 27, 2026. (Photo by Lise ASERUD / NTB / AFP) / Norway OUT / NORWAY OUT / NORWAY OUT
Así le fue a Portugal contra Noruega: Cristiano Ronaldo fue relegado al banco de suplentes

La mala relación entre Cristiano Ronaldo y el entrenador de Portugal, Jorge Jesus, quedó en evidencia. Un rifirrafe de declaraciones, luego de la suplencia del astro luso contra Noruega, detonó la salida del atacante de 41 años.

Jorge Jesus, en rueda de prensa, dejó unas picantes palabras, dando a entender su voz de mando. Por otro lado, Cristiano Ronaldo dijo que fue justamente después de esa conferencia ante los medios del entrenador que decidió dejar el grupo.

Carlos Antonio Vélez: “Lo de Messi fue más inteligente y racional”

“Error del jugador creer que en el nivel actual suyo, y de los rivales, puede seguir en la selección. Error del DT al llamarlo y convocarlo cuando no lo necesita”, arrancó afirmando Vélez en su cuenta de X.

Y siguió: “Colofón: una salida abrupta, en medio de una crisis que, por su trayectoria, no merece. Lo de Messi fue más inteligente y racional”.

“Ojo, que estamos hablando de verdaderas leyendas, lo que obliga a que las formas sean mejores y más dignas”, cerró en su intervención el periodista deportivo colombiano.

Cristiano Ronaldo promete dar detalles luego

¿Volverá Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal? Es un verdadero misterio y, al contrario, ahora hay expectativa por saber la versión del astro luso.

En el comunicado oficial, Cristiano afirma: “A su tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me dediqué”.

Sobre la razón de su salida, soltó: “Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y en el seguimiento de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de dejar el stage de la Selección Nacional”.

Para cerrar, Ronaldo le deseó buena suerte a sus compañeros de Portugal, pues tienen un importante partido contra Dinamarca por la Nations League.