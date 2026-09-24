Carlos Antonio Vélez opinó sobre el clásico Atlético Nacional vs. Millonarios: “Gran temor a perder”

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez se pronunció sobre el clásico del fútbol colombiano, que era válido por la fecha 12 de la Liga Betplay. Azules y verdes midieron fuerzas en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín y el embajador sacó un empate 1-1 que sabe a victoria.

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Sigue la paternidad de Millonarios ante Atlético Nacional en Medellín. De los últimos 11 clásicos jugados en el Atanasio Girardot, solo uno ha sido ganado por el club verdolaga, mientras que Millonarios ha ganado cinco y otros cinco fueron empate, sumado el más reciente con Alberto Gamero y Lucas González al mando.

El 1-1 se gestó tras el gol de Julián Angulo, quien abrió el marcador tras un tiro de esquina imposible para Franco Armani. Luego, con otro córner, Andrés Reyes dio la igualdad para el empate definitivo, que le sabe a victoria a Millonarios, aunque ambos clubes siguen en la zona alta de la tabla de posiciones.

Vélez dice que Nacional y Millonarios empataron en todo y dio el detalle que en el segundo tiempo no hubo ni un tiro a puerta y que hubo un gran temor a perder y que arriesgaron muy poco. “Solo escaramuzas de Poveda y nada más”, dijo sobre el ataque del equipo local.

Carlos Antonio Vélez habla del clásico

“Atlético Nacional y Millonarios empataron en todo, en goles, en el origen de los tantos nacidos en pelotas paradas y en que los cambios no cambiaron nada. En el segundo tiempo ningún tiro a puerta y en el primer tiempo cerrados, tomando precauciones al máximo y un gran temor a perder por lo que no se arriesgó nada.

James Rodríguez y Carlos Antonio Vélez Foto: YT Carlos Antonio Vélez // Atlético Nacional

Después del descanso se abrió el juego un poco y se vio mejor a Nacional hasta que Marlos Moreno, que desequilibró siempre por izquierda, se fue lesionado. Ahí acabó todo. Solo escaramuzas de Poveda y nada más. Los dos hicieron cambios que en nada mejoraron lo que se veía en el campo, al contrario el crecimiento de Nacional se frenó y al final nada para llevar para la casa”.

La tabla de la Liga Betplay tras Nacional vs. Millonarios

América de Cali es líder de la Liga BetPlay con 24 puntos en 11 partidos jugados. Como Nacional y Millonarios empataron, la mecha sigue con cuatro unidades de ventaja.

Millonarios asoma segundo con 20 unidades, mientras que Atlético Nacional cierra el top 3 con 19 puntos. El grupo de los ocho lo cierran parcialmente Medellín, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.