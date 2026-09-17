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Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia: analizó el cambio

Samuel Velásquez, Juan Manuel Rengifo y Camilo Durán, varias caras nuevas en la Selección Colombia componen el cambio.

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Redacción Deportes
17 de septiembre de 2026 a las 7:12 p. m.
La opinión de Carlos Antonio Vélez sobre la convocatoria de la Selección Colombia.
La opinión de Carlos Antonio Vélez sobre la convocatoria de la Selección Colombia. Foto: Izq: Getty Images / Der: YouTube - Win Sports.

El reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez opinó sobre la nueva lista de convocados de la Selección Colombia. Este jueves, 17 de septiembre, se dio a conocer el llamado a 26 futbolistas.

Luis Díaz, Camilo Vargas y Yerry Mina, algunos de los ausentes en la convocatoria de Selección Colombia.
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Pero lo cierto es que se trata de un cambio evidente en el combinado Tricolor. Sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, quienes dieron un paso al costado, hay nuevos nombres en el listado.

La gran ausencia es Luis Díaz, jugador que no vive su mejor presente en el Bayern Múnich. Además, otros nombres del pasado, como Yerry Mina, Johan Mojica y Jhon Córdoba, también acabaron borrados.

Carlos Antonio Vélez: “Apunta a un cambio necesario”

Por medio de su cuenta de X, Carlos Antonio Vélez escribió: “Sin poner la lupa aún en la convocatoria, apunta a un cambio necesario. Lo que no garantiza que estos sean los indicados, pero para saberlo hay que verlos a todos”.

“Mañana serán otros, y luego otros, hasta que vaya tomando forma el relevo. Lo que sí está claro es que la gran prueba es para el DT… lograr un equipo competitivo, de futuro, es su responsabilidad y obligación", añadió

Y cerró con: “Los que se fueron y pasaron ya son del pasado. Ahora le tocó al DT cumplir con su trabajo y hacer equipo con lo que hay… no hay lugar para las añoranzas y recuerdos. Lo pasado, pisado; el presente y el futuro son de su riel, para eso le pagan y, si no puede, que venga otro que sí pueda".

Lista de convocados de la Selección Colombia

  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  2. Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX)
  3. Álvaro Montero – Boca Juniors (ARG)
  4. Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  5. Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA)
  6. Daniel Arcila – Club León (MEX)
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  11. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  12. Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  13. Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  14. Jhon Solís – Birmingham City F.C. (ENG)
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  16. Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  17. Kevin Castaño – Atlético Mineiro (BRA)
  18. Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  19. Kevin Viveros – Athletico Paranaense (BRA)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  22. Óscar Perea – Club América (MEX)
  23. Richard Ríos – Al-Ittihad Club (KSA)
  24. Royer Caicedo – Cercle Brugge (BEL)
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  26. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)