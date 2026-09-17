Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de la Selección Colombia: analizó el cambio

El reconocido periodista deportivo Carlos Antonio Vélez opinó sobre la nueva lista de convocados de la Selección Colombia. Este jueves, 17 de septiembre, se dio a conocer el llamado a 26 futbolistas.

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Pero lo cierto es que se trata de un cambio evidente en el combinado Tricolor. Sin James Rodríguez ni Juan Fernando Quintero, quienes dieron un paso al costado, hay nuevos nombres en el listado.

La gran ausencia es Luis Díaz, jugador que no vive su mejor presente en el Bayern Múnich. Además, otros nombres del pasado, como Yerry Mina, Johan Mojica y Jhon Córdoba, también acabaron borrados.

Carlos Antonio Vélez: “Apunta a un cambio necesario”

Por medio de su cuenta de X, Carlos Antonio Vélez escribió: “Sin poner la lupa aún en la convocatoria, apunta a un cambio necesario. Lo que no garantiza que estos sean los indicados, pero para saberlo hay que verlos a todos”.

“Mañana serán otros, y luego otros, hasta que vaya tomando forma el relevo. Lo que sí está claro es que la gran prueba es para el DT… lograr un equipo competitivo, de futuro, es su responsabilidad y obligación", añadió

Y cerró con: “Los que se fueron y pasaron ya son del pasado. Ahora le tocó al DT cumplir con su trabajo y hacer equipo con lo que hay… no hay lugar para las añoranzas y recuerdos. Lo pasado, pisado; el presente y el futuro son de su riel, para eso le pagan y, si no puede, que venga otro que sí pueda".

Sin poner la lupa aún en la convocatoria apunta a un cambio necesario, lo q no garantiza que estos sean los indicados pero para saberlo hay q verlos a todos.. mañana serán otros y luego otros hasta q vaya tomando forma el relevo . Lo q sí está claro es q la gran prueba es para el… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 17, 2026

Lista de convocados de la Selección Colombia