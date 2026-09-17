Acabó siendo un día movido, en cuanto a noticias, para la Selección Colombia. Este jueves, 17 de septiembre, el técnico Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para los amistosos de finales de este mes y el arranque de octubre.

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Más allá de la lista de convocados, que tuvo numerosas sorpresas, Lorenzo hizo varios anuncios oficiales en el combinado cafetero; por ejemplo, sus nuevos asistentes y acompañantes en la parte técnica.

Cabe recordar que quien era su asistente técnico, Luis Amaranto Perea, dejó el cargo y se fue al Deportivo Independiente Medellín como nuevo técnico. Por tanto, ya es oficial su reemplazo.

Los tres fichajes de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia

José María Bazán será el nuevo asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. El exjugador argentino, de 54 años, ahora encarará un nuevo reto en el plantel nacional.

También llegaron Cristian Osorno, colombiano que venía trabajando en Millonarios, y Ariel Cerulli, quien tiene amplia experiencia en el fútbol argentino. Ambos se han desempeñado en la preparación física y se suman al combinado nacional.

Asimismo, Néstor Lorenzo confirmó los nombres que acompañarán este nuevo proceso tras la salida de Luis Amaranto Perea de la asistencia técnica. José María Bazán, también argentino, reemplazará al colombiano. Otros dos nombres llegan a reforzar el cuerpo técnico. pic.twitter.com/0se5JhGYx2 — Minuto60 (@minuto60com) September 17, 2026

Lorenzo celebró la llegada de sus nuevos colaboradores, que esperan ponerse a punto como grupo para la nueva cara que tendrá la Selección Colombia.

Convocatoria oficial de la Selección Colombia - Septiembre de 2026

Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU). Álvaro Angulo – Pumas UNAM (MEX). Álvaro Montero – Boca Juniors (ARG). Camilo Durán – Celtic F. C. (SCO). Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA). Daniel Arcila – Club León (MEX). Daniel Muñoz – Nottingham Forest F. C. (ENG). Dávinson Sánchez – Galatasaray S. K. (TUR). Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F. C. (CAN). Gustavo Puerta – Olympiacos F. C. (GRE). Jáminton Campaz – Rosario Central (ARG). Jhon Arias – Palmeiras (BRA). Jhon Lucumí – Juventus F. C. (ITA). Jhon Solís – Birmingham City F. C. (ENG). Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL). Kevin Andrade – Zenit F. C. (RUS). Kevin Castaño – Atlético Mineiro (BRA). Kevin Mier – Cruz Azul (MEX). Kevin Viveros – Athletico Paranaense (BRA). Luis Suárez – Sporting C. P. (POR). Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP). Óscar Perea – Club América (MEX). Richard Ríos – Al-Ittihad Club (KSA). Royer Caicedo – Cercle Brugge (BEL). Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL). Yáser Asprilla – Girona F. C. (ESP).

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