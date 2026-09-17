Oficial | Convocatoria de la Selección Colombia para la fecha Fifa de amistosos: renovación total

A las 3:00 p. m. estaba previsto que Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, entregara la lista de convocados para los próximos amistosos correspondientes a la fecha Fifa de septiembre y octubre.

De antemano se sabía que nombres como los de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero no estarían, luego de que ambos anunciaran su retiro de la Tricolor. También se hablaba de la ausencia de Luis Díaz, quien habría llegado a un acuerdo con el DT para no ser tenido en cuenta en esta oportunidad desde el Bayern Múnich.

Néstor Lorenzo dio a conocer su primera convocatoria desde el Mundial 2026. Foto: Getty Images via AFP

Convocatoria de la Selección Colombia de Mayores

Arqueros

Aldair Quintana (Independiente del Valle), Kevin Mier (Cruz Azul) y Álvaro Montero (Boca Juniors).

Defensores

Álvaro Angulo (Pumas); Daniel Muñoz (Nottingham Forest); Davinson Sánchez (Galatasaray); Edier Ocampo (Vancouver); John Lucumí (Juventus); Kevin Andrade (Zenit); Roger Caicedo (Brujas de Bélgica); Samuel Velásquez (Atlético Nacional).

Primera convocatoria de Néstor Lorenzo tras el Mundial 2026 de la Selección Colombia. Foto: Captura a transmisión de la FCF

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Volantes

Daniel Arcila (León); Gustavo Puerta (Olympiacos); Jáminton Campaz (Rosario Central); Jhon Arias (Palmeiras); Jhon Solís (Birmingham); Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional); Kevin Castaño (Atlético Mineiro); Matías Orozco (Club Deportivo Castellón); Richard Ríos (Al-Ittihad); Yáser Asprilla (Girona).

Delanteros

Carlos Gómez (Vasco da Gama); Juan Camilo Durán (Celtic); Kevin Viveros (Atlético Paranaense); Luis Suárez (Sporting de Lisboa); y Óscar Perea (América de México).

Néstor Lorenzo pasó la escoba

Arqueros

Camilo Vargas

David Ospina

Defensas

Yerry Mina

Willer Ditta

Santiago Arias

Johan Mojica

Déiver Machado

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Volantes

Jefferson Lerma

Jorge Carrascal

Juan Camilo Portilla

Delanteros

Luis Díaz

Jhon Córdoba

Juan Camilo Hernández

Con respecto a la citación para el Mundial 2026, los 13 jugadores anteriores fueron descartados. Entre los nombres que más llaman la atención están, sin lugar a dudas, los de Luis Díaz, Jefferson Lerma y hasta el ‘Cucho’ Hernández.

Uno que llama la atención por ser nuevamente una baja es Nelson Deossa. Quien es un buen revulsivo de Real Betis volvió a ser invisibilizado por el argentino, que prefirió llamar otros nombres para la próxima citación de tres partidos.

Nelson Deossa se volvió a quedar fuera de la convocatoria de la Selección Colombia. Foto: Sportsfile via Getty Images

Lorenzo se mostró conforme con la decisión tomada. Para él es prioritario “darles rodaje a los jugadores. Hay jugadores que tienen mucho talento”.

Frente a la elección del nuevo portador del número 10, después de la despedida de James Rodríguez del equipo nacional, dijo: “La camiseta #10 se va a usar, hay jugadores que la van a llevar bien y van a jugar bien”, sin anticipar quién la usará.

A partir del próximo domingo se espera que el grupo de convocados comience a reunirse en Estados Unidos, país donde se disputarán los partidos desde el próximo fin de semana, tal como lo programó desde hace tiempo la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Partidos de la próxima fecha Fifa