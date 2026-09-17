Pendientes pronunciadas: las acciones que deben realizar los conductores al manejar

Al conducir un vehículo, se viven un sinfín de desafíos que ponen a prueba la capacidad del conductor, ya sean entre los más conocidos, como no pasar por zonas con desniveles, charcos, huecos, transitar en “hora pico” o algunos que ponen mayor exigencia, como manejar en condiciones de lluvia o incluso subir una pendiente.

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Esta última suele ser una de las más retadoras, sobre todo si el conductor necesita arrancar en subida, bajar con control o maniobrar con calles inclinadas.

El saber conducir en pendientes es más que solamente acelerar o frenar, ya que requiere que el usuario se anticipe, escoja bien la marcha y comprenda cómo responde su carro ante esta situación.

Es por ello que marcas del sector automotor comparten cómo debe ser la forma para subir pendientes para evitar algún inconveniente que pueda afectar al vehículo y a su conductor.

¿Cómo se debe manejar al subir pendientes?

De acuerdo con la marca de carros KIA, existen varias maneras para manejar un vehículo cuando este se encuentra subiendo una pendiente, ya sea que tenga una caja automática o mecánica.

En caso de manejar con transmisión manual, lo ideal es acelerar la velocidad al acercarte a la pendiente, ya que esto permite aprovechar la inercia para facilitar la subida.

Subir una pendiente requiere que el conductor adapte la velocidad y la marcha del vehículo según las condiciones del camino. Foto: Getty Images

El siguiente paso de esto es pisar el embrague, soltar el acelerador y cambiar la palanca de cambios a una marcha inferior. Las revoluciones por minuto (RPM) disminuirán al soltar el acelerador.

Después de bajar de marcha, se aconseja soltar gradualmente el embrague mientras se pisa el acelerador para poder equilibrar la velocidad del carro con las RPM.

Por otro lado, si se está manejando en pendientes con una transmisión automática, se recomienda pisar a fondo el pedal del acelerador a fin de aumentar la velocidad antes de subir la cuesta.

En caso de que la carretera se encuentre resbaladiza, lo ideal es conducir despacio y evitar acelerar de manera brusca para poder mantener el control total del auto.

Conocer el funcionamiento de la transmisión y los sistemas de asistencia puede facilitar la conducción en pendientes. Foto: Getty Images

Ya luego de que se pise el acelerador, es recomendable no reducir la marcha manualmente en una transmisión automática.

Otro tipo para conducir por una pendiente pronunciada es reducir la velocidad a 15 o 25 km/h. En caso de que el carro cuente con un asistente de arranque en pendiente, lo ideal es sacar el máximo de esta para que pueda facilitar la conducción cuesta arriba.

Finalmente, se recomienda apagar el aire acondicionado para prevenir que el motor se sobrecaliente.