¿Un vehículo híbrido es aprovechado al máximo? Estas claves ayudan a usar mejor su tecnología

Los vehículos híbridos han tenido un gran rendimiento durante el transcurso del año 2026 en Colombia, llegando a registrar grandes números que indican el interés de usuarios por escoger estos medios de transporte.

¿Los carros híbridos deben usar gasolina extra? Revelan cuánto ahorraría un conductor en Colombia

Por medio de registros compartidos por la ANDI y Fenalco, con corte hasta el mes de agosto, los carros híbridos en el país han matriculado 63.210 unidades, derivando así en una variación acumulada del 61%.

El impacto ha sido tan notable que los registros actuales indican que este año será en el que más vehículos híbridos se habrán vendido en Colombia, al solamente tener una diferencia de 4,689 ante los registros del 2025 y a falta de 3 meses.

Los vehículos híbridos han ganado presencia en Colombia durante 2026, con más de 63.000 unidades matriculadas hasta agosto. Foto: El País

La llegada de estos modelos que cuentan con tecnologías renovables ayuda a brindar un sentido de curiosidad para los consumidores, al descubrir nuevos modos y estilos de manejo que ayudan a traer mayor comodidad y eficiencia al conducir por las calles del país.

Sin embargo, muchos usuarios, que aún no se adentran por completo en estas unidades, no saben cómo sacar lo máximo de sus vehículos. Es por ello que marcas del sector automotor comparten tips y puntos clave que serán vitales para disfrutar de la mejor experiencia al volante de un carro híbrido.

¿Cómo vivir la mejor experiencia en un carro híbrido?

De acuerdo con la marca de carros Nissan, existen múltiples formas en las que se puede sacar lo mejor de un carro híbrido; una de ellas es hacer uso de los múltiples modos de manejo que cuenta en su sistema.

Cada recorrido que se realiza tiene sus diferencias; es por ello que utilizar los modos Eco, Sport, EV y Braking Mode ayuda a adaptar el comportamiento del automóvil de acuerdo a las condiciones del camino y el estilo de conducción que tenga el usuario.

También es importante permitir que el vehículo pueda recuperar su energía cuando se encuentra en conducción. Por cada desaceleración que se realice, ayuda a brindar una oportunidad para poder regenerar energía.

El uso adecuado de los modos de conducción puede contribuir a una experiencia más eficiente al volante de un vehículo híbrido. Foto: Getty Images

En casos como lo son los tráficos, realizar frenadas progresivas permite que el sistema pueda aprovechar esa energía para alimentar de nuevo la batería.

Algo que sirve bastante es simplemente conocer cómo funciona la tecnología de su carro, ya que cada sistema cuenta con unos componentes diferentes. Si se llega a comprender la manera en la que esta funciona ayuda a valorar mejor la experiencia de conducción.

Finalmente, conducir progresivamente, anticipar cualquier maniobra y hacer uso de las tecnologías de asistencia permite que el carro híbrido sea mejor aprovechado, teniendo mayor eficiencia y dando así un recorrido mucho más cómodo para su conductor.