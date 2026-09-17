La razón por la que Valentina Ferrer viajará a Colombia tras su ruptura con J Balvin: “Yo me organizo”

Valentina Ferrer confirmó el fin de su relación con J Balvin después de varios años juntos y de formar una familia con el cantante colombiano. La modelo argentina fue quien hizo pública la noticia el miércoles 16 de septiembre, cuando compartió un mensaje en sus redes sociales en el que explicó que ambos decidieron tomar caminos separados y pidió respeto por el momento que atraviesan.

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“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros. Valentina”, escribió en una historia de Instagram.

La separación generó numerosas reacciones entre los seguidores de la pareja, que durante años estuvo bajo la mirada pública. Ferrer y J Balvin tienen un hijo en común y, aunque en diferentes momentos han compartido algunos aspectos de su vida familiar, también han procurado mantener buena parte de su relación en privado.

Valentina Ferrer confirmó su ruptura con J Balvin. Foto: iNSTAGRAM @VALENTINAFERRER

En medio de esta nueva etapa, la modelo argentina tiene previsto regresar a Colombia en noviembre. Sin embargo, no estaría relacionado con la ruptura, sino con un compromiso que decidió asumir luego de conocer la participación de Emiro en Stream Fighters 5, evento de boxeo organizado por el streamer Westcol.

Ferrer reveló que estará presente para acompañar al creador de contenido, quien actualmente también hace parte de MasterChef Celebrity Colombia. La argentina contó que se comunicó directamente con Emiro después de conocer que participaría en la competencia y quiso saber más detalles sobre el enfrentamiento.

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“¿Les cuento algo? Llamé a Emiro para que me explique el temita de la pelea. Yo le dije que no piense en pasarela, que no piense en posar, sino le van a dar una piña. Ya me dijo que es en noviembre, falta un montón, pero yo me organizo y yo voy”, expresó Ferrer.

Con esta declaración, la modelo dejó en claro que planea desplazarse hasta Colombia para respaldar a Emiro durante su combate. Aunque todavía faltan varias semanas para el evento, Ferrer aseguró que organizará su agenda para poder estar allí.

Mientras tanto, su separación de J Balvin continúa generando interés entre sus seguidores, especialmente por tratarse de una relación que se extendió durante varios años y en la que ambos construyeron una familia.