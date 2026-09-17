Gol agónico de Colombia y clasificación en el Mundial Femenino Sub-20: dio el golpe y ya tiene rival

A puro corazón la Selección Colombia Femenina Sub-20 logró la clasificación a la fase de los cuartos de final donde se enfrentará a Nigeria.

En el minuto 88 las dirigidas Carlos Paniagua se atrevieron a irse al ataque y lograron obtener el premio. A lo largo de todo el partido se vio a la local Polonia mejor posicionada, pero la Tricolor en un chispazo dejó en el camino al elenco anfitrión.

Fue una anotación en propia puerta de Martyna Bartczakk, quien intentó evacuar un remate de Mariana Silva y terminó por embocarla en arco propio.

COLOMBIA SE LO GANA A POLONIA SOBRE EL FINAL



Silva tiró el centro atrás y Bartczak, en contra, puso el 1-0.#U20WWC#Sub20FemeninoEnDSPORTS pic.twitter.com/wUyex7UHoQ — DSPORTS (@DSports) September 17, 2026

Hasta la tribuna luego de que el balón ingresase al arco fue la autora del tanto para celebrar con los colombianos que allí estaban. Un festejo en el que se notó la alegría de lograr la meta de la clasificación como una de las ocho mejores del mundo en la rama y categoría Sub-20.

Para valorar del triunfo cafetero, que Colombia sobrepaso a la local e invicta. Polonia en la fase de grupos no conoció lo que fue la derrota; tuvo un rendimiento ideal de tres victorias, con una diferencia de gol de +7 dejando en el camino a Argentina y México.

Mariana Silva disputa un balón en los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

En cambio, el combinado nacional pasó ‘raspando’ a los octavos de final. Después de ganar en el debut, empatar en su segunda salida y perder en la tercera, las nacionales fueron terceras de su grupo que les dio para instalarse en octavos como mejor tercera.

Ahora se viene para equipo cafetero la fase de cuartos de final. Allí se encontrará con la fortaleza física que representará enfrentarse a Nigeria.

A raíz de los resultados que se dieron entre miércoles y jueves, así quedaron las llaves para la próxima ronda de cuartos de final:

Corea del Sur vs. Italia

Brasil vs. España

Corea del Norte vs. Canadá

Nigeria vs. Colombia

Polémico arbitraje en Polonia vs. Colombia del Mundial Femenino Sub-20: hubo manos y patadas

PSG se fija en estrella de Selección Colombia: reportan interés y viabilidad del negocio

A superar los cuartos de final

Por cuarta vez en su historia, la Selección Colombia Femenina Sub-20 ha llegado a los cuartos de final. En las ediciones de 2016, 2022 y 2024 ya se instaló en esta fase tan importante de la Copa del Mundo.

Sin embargo, su mejor participación fue en 2010, luego de haberse instalado en semifinales y quedarse en el cuarto lugar. En la edición actual lo que se espera es que la Tricolor iguale lo de hace 16 años, o incluso lo mejore y pase a una instancia cercana al título como lo es la final.

Nigeria será la rival de Colombia en cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20 de 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Para Colombia su próximo rival no será sencillo. Se trata de Nigeria, las cuales han sido dos veces finalistas y seis veces han alcanzado los cuartos de final.

En los certámenes que estuvo a punto de ser campeona fueron en 2010 y 2014, pero se vieron superadas por Alemania (2-0) y Canadá (1-0 en el tiempo extra).

Hora y canal ver para los cuartos de final: