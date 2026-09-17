Inesperado adiós en Atlético Nacional luego de 13 años de contrato: “Se despide, no va más”

Atlético Nacional está a punto de ponerle fin al contrato de Nike como su sponsor técnico. La marca estadounidense patrocina las prendas oficiales del cuadro verdolaga desde 2013 y anunció la renovación de ese vínculo a principios de este año; sin embargo, la alianza terminaría en diciembre de este año.

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La idea es mucho más arriesgada de lo que parece. Nacional está pensando lanzar su propia marca de ropa deportiva, iniciativa que han adoptado otros clubes importantes del continente como Estudiantes de La Plata (ARG).

Nike lleva 13 años fabricando y diseñando las camisetas oficiales de Atlético Nacional, por lo que su separación significaría el fin de una era para la hinchada. Durante este periodo se convirtieron en el más veces campeón de Colombia y conquistaron la segunda Copa Libertadores.

James Rodríguez y Alfredo Morelos en el banquillo de Atlético Nacional Foto: Getty Images

Juntos hasta diciembre

Juan David Londoño, periodista que cubre la actualidad de Atlético Nacional, aseguró que el contrato de Nike con Atlético Nacional se terminará en diciembre y expuso las razones de este divorcio.

“Confirmado: Atlético Nacional tendrá su marca propia para la camiseta de competencia e indumentaria en general a partir de 2027. Por varias diferencias, el contrato con Nike terminará en diciembre”, indicó en su cuenta de X.

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El cuadro verdolaga no ha hecho anuncios oficiales al respecto y seguirá usando las prendas actuales hasta el final del campeonato. El nombre de la marca propia y los responsables de los diseños se irán conociendo con el paso de los meses hasta el lanzamiento oficial que estaría programado para enero del próximo año.

Pistas en la tienda de James Rodríguez

Todo el revuelo por la salida de Nike se empezó a levantar por una publicación de LF10, tienda deportiva ubicada en Bogotá que tiene relación comercial con James Rodríguez, Luis Díaz y Radamel Falcao García.

Mientras promocionaban la venta de la camiseta de James y su dorsal número 23, aseguraron que esta sería la última camiseta oficial fabricada por la marca estadounidense.

“Nike, que es la marca que viste a Atlético Nacional, se despide del verde. No va más. Esta es la última temporada de Nike con Nacional, o sea que esta camiseta va a ser exclusiva”, dijeron en un video protagonizado por el influencer y presentador Álvaro Córdoba.

La llegada de James Rodríguez disparó la venta de camisetas tanto en las tiendas oficiales, los comercios digitales y las tiendas autorizadas para la comercialización de la marca. Aunque muchos trataron de anticiparse al número que iba a usar, Dimayor no le permitió ponerse el dorsal que pertenece a Edwin Cardona y tuvo que decantarse por el ‘23′ en honor a leyendas del deporte como LeBron James o Michael Jordan.