PSG se fija en estrella de Selección Colombia: reportan interés y viabilidad del negocio

Mayra Ramírez ha entrado en la órbita del PSG de Francia. A pocas horas de que se acabe el mercado de fichajes femenino en el balompié de Europa, un acuerdo sorpresivo con la actual delantera del Chelsea podría acabar dándose.

Según lo reportado por el medio galo Le Parisien en las últimas horas, hay “noticias sobre fichajes: el equipo femenino del PSG está estudiando la posibilidad de fichar a Mayra Ramírez”, expresó en una nota que salió el 16 de septiembre.

Después de ello, el medio amplió la información diciendo: “Con el cierre del mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, el equipo femenino del PSG está estudiando la posibilidad de fichar a la delantera colombiana del Chelsea, Mayra Ramírez”.

Aunque existe ese deseo de los franceses, todo parece transitar por un momento sumamente complejo: “El acuerdo aún está lejos de concretarse”.

Las próximas serán horas claves para que todo llegue a buen puerto. En caso de que no sea así, la atacante cafetera permanecerá en Chelsea, donde su objetivo primario es la recuperación total de una lesión grave que la sacó de los terrenos hace ya varios meses.

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“La más cara”

Mayra es una referente del balompié femenino en el mundo. Según los reportes del mercado, hace dos años, cuando fue comprada por las inglesas, se convirtió en la transacción más cara hecha por el Chelsea en la historia de su equipo femenino.

En Colombia eso resonó fuertemente porque ni Linda Caicedo en su paso al Real Madrid llegó a costarle tanto al cuadro merengue.

Mayra Ramírez, delantera de la Selección Colombia femenina de mayores. Foto: Getty Images

“Paris Saint-Germain contactó recientemente con el Chelsea por la delantera Mayra Ramírez, quien en 2024 se convirtió en la jugadora más cara de la historia al unirse a los Blues procedente del Levante por 500.000 €”, se recordó sobre la transacción en el Viejo Continente de la nacida en Sibaté.

Consagrada en Chelsea

De no haber sido por la rotura en el tendón de la corva sufrida en agosto de 2025, el nivel de Ramírez con Chelsea de Inglaterra no habría tenido una pausa. Su progreso e incidencia entre las Blues eran impresionantes mientras gozaba de buena salud.

En la temporada 2024/2025 fue una de las jugadoras con mayor participación ofensiva del equipo: disputó 33 partidos, marcó 10 goles y registró seis asistencias en todas las competiciones.

Con Chelsea conquistó en esa campaña un triplete doméstico, al ganar la Women’s Super League, la FA Cup y la League Cup. En la liga, el equipo terminó invicto, con 19 victorias y tres empates.

Con Chelsea, Mayra Ramírez ha tocado la gloria con las manos desde 2024. Foto: Getty Images

Durante la Champions League Femenina 2024/2025, Ramírez disputó nueve partidos, anotó tres goles y dio una asistencia.

En total, sus registros ligueros con Chelsea son 25 partidos, siete goles y cinco asistencias.

Durante la campaña 2026/2027 que está empezando apenas en Reino Unido, a la colombiana no se le ha visto disputar un solo minuto con las suyas. Eso incrementa las dudas sobre su nivel actual.

Justamente eso podría llegar a ser un revés para el fichaje con PSG. Será cuestión de ver cómo transcurren las horas y si, finalmente, cambiará de escuadra en Europa.