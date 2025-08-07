La desmesurada diferencia del salario de Luis Díaz con el de Mayra Ramírez, una de las mejores del mundo

Luis Díaz y Mayra Ramírez son dos de las principales estrellas que tiene la Selección Colombia y pesos pesados al interior del vestuario, algo que se han ganado gracias a su talento, trabajo y dedicación.

Por un lado, Ramírez es una de las caras más visibles de la escuadra femenina, es la principal carta de ataque junto a Linda Caicedo, algo que demostró en la más reciente Copa América, en la que quedaron subcampeonas tras perder en la final contra Brasil.

Lucho es uno de los futbolistas colombianos que más gana en todo el mundo. | Foto: Getty Images

Por otra parte, Lucho se ha convertido, junto a James Rodríguez, en la gran insignia que tiene hoy en día el equipo de Néstor Lorenzo. El nacido en Barrancas, La Guajira, suele ser letal gracias a su velocidad y gambeta.

Pese a lo importante que son los dos para el fútbol colombiano, los panoramas son completamente distintos, por lo menos en lo relacionado con la remuneración económica que ganan actualmente.

Hace algunos días, el extremo izquierdo abandonó Liverpool y ficho por el Bayern Múnich, donde ahora tendrá el trabajo de ganarse la titularidad y adecuarse de la mejor manera al fútbol alemán.

Entre otras cosas que se han revelado, una de las que más ha llamado la atención es el salario millonario que empezó a cobrar desde el primer momento en el que se oficializó la contratación. Luis Díaz ganará por temporada una cifra de 14 millones de euros.

Ramírez se ha convertido en una de las principales figuras del fútbol femenino. | Foto: Prensa Federación Colombiana de Fútbol.

Este número contrasta de gran forma con lo que percibe Mayra Ramírez en el Chelsea de Inglaterra. Allí, la colombiana llegó pisando fuerte y poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las estrellas de los blues, pero ni esto le ayuda a igualar la cantidad de lo que le pagan a Lucho.

Actualmente, la delantera gana 500 mil euros por temporada, lo que equivale a un poco más de 2.000 mil millones de pesos colombianos. Además, hay que tener en cuenta que Mayra es una de las jugadoras que más gana en todo el mundo, por lo que esto deja en evidencia la desigualdad que hay entre el fútbol femenino y el masculino.

Otro ejemplo claro de esto es el caso de Linda Caicedo, futbolista del Real Madrid y una de las mejores jugadoras en todo el mundo.

La delantera nacida en Cali, Valle del Cauca, cobra alrededor de 360 mil euros al año, por lo que es una diferencia muy grande en comparación con el número 7 de la Selección Colombia.

Pese a que Luis Díaz tiene un salario envidiable, no está ni cerca de los jugadores que más ganan al interior de la plantilla del conjunto bávaro. No obstante, supera a muchos, como por ejemplo al histórico Leon Goretzka.