Referente del Bayern Múnich dijo lo que piensa de Luis Díaz: no se calló y alzó la voz

“Me siento muy bien, estoy feliz de estar aquí y de haber jugado mi primer partido. Hemos hecho un buen partido y hemos controlado el juego. He tenido buenas ocasiones. Por desgracia, no he podido marcar, pero espero poder hacerlo en el próximo partido. Mi objetivo es ayudar al equipo y ganar títulos”, dijo el exfutbolista del Porto de Portugal.