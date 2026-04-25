Vincent Kompany contó lo que hará con Luis Díaz tras el título: anunció medidas con sus jugadores

El Bayern Múnich ya se coronó campeón de la Bundesliga con varias fechas de ventaja y, pese a que quedan partidos del campeonato, está pensando en la Champions League y en la final de la Copa de Alemania.

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Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y otros jugadores han sido fundamentales para la increíble temporada que están haciendo los bávaros. Por lo mismo, han sumado una gran cantidad de minutos en cancha.

Ante esto, Vincent Kompany fue claro con lo que puede llegar a hacer con los futbolistas titulares de cara al futuro de la temporada, teniendo en cuenta que ya tienen en sus manos el título doméstico.

El belga habló en la previa del partido que tendrán que disputar este sábado, 25 de abril, frente al Mainz 05, en cumplimiento de la jornada 31 del torneo. Allí, señaló que no descarta hacer posibles cambios.

Luis Díaz contra Bayer Leverkusen. Foto: NurPhoto via Getty Images

"Todos somos humanos, y hace unas semanas vivimos situaciones similares con los dos partidos contra el Real Madrid. Son tan importantes que no se pueden ignorar. Jamás diré lo contrario, pero como entrenador, puedo ser un ejemplo a seguir”, dijo.

El estratega explicó que puede tener decisiones acertadas, siempre manteniendo en su cabeza el objetivo principal que es ganar el triplete y quedar, aún más, en la historia del conjunto alemán.

En ese sentido, advirtió: “Puedo también no tener miedo de dar entrada a jugadores frescos que se esfuercen al máximo”.

"Eso no ha cambiado en absoluto, esa ha sido nuestra mentalidad durante toda la temporada. No vamos a cambiar eso ahora“, añadió.

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Con estas palabras, Kompany dejó en claro que puede realizar varios cambios para este juego y para lo que resta de temporada en la Bundesliga, ya que con el título en el bolsillo la cabeza de los jugadores está centrada en el duelo contra el PSG por Champions y la final de la copa contra Stuttgart.

De esta forma, no es seguro que Luis Díaz vaya a estar presente este sábado por la jornada 31 del campeonato, más teniendo en cuenta que es uno de los jugadores que más minutos ha sumado desde que inició la campaña.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich. Foto: AP

Por otra parte, el entrenador de los bávaros también habló de lo que significa quedar campeones de la liga, ya que enfatizó en que no es nada fácil. “Cualquiera que haya visto el partido entre el Friburgo y el Stuttgart ayer (jueves) puede apreciar la calidad de la liga“, manifestó.

“Triunfar aquí no es fácil. Es divertido trabajar en equipo, pero también en la liga, porque el fútbol es muy atractivo en Alemania. Parece más fácil de lo que es, pero requiere fuerza y energía, así que estamos orgullosos y queremos seguir así“, complementó.