Mientras Luis Díaz y Bayern Múnich celebraban la victoria ante el Bayer Leverkusen que les permite ser finalistas de la Copa de Alemania, el club veía como otro de sus equipos se coronaba en la Bundesliga. Más exactamente, el equipo femenino logró la Liga de Alemania por cuarta temporada consecutiva.

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El Bayern femenino conquistó la Bundesliga gracias a su triunfo 3-2 en el campo del Union Berlin, a cuatro jornadas para el final del torneo. Las jugadoras le siguen la pista al equipo masculino, que también aseguró el título del máximo torneo alemán con varias fechas de anticipación y con Luis Díaz como protagonista.

En la Bundesliga femenina, el gigante bávaro tiene 15 puntos de ventaja sobre el Wolfsburgo (64 contra 49), que no pasó del empate ante el Werder Bremen. Ese resultado potenció la gran campaña y así se pudo coronar como el máximo monarca del fútbol alemán en ambas categorías. Cabe recordar que por estas filas pasó la futbolista Ana María Guzmán, figura de la Selección Colombia y actualmente está en el Palmeiras de Brasil.

Ana María Guzmán posando con la camiseta del Bayern Múnich el día de su presentación (19 de septiembre de 2023) Foto: X: @FCBfrauen

En su victoria, las jugadoras del Bayern se adelantaron en el minuto 8 gracias a Etna Imade (8′), aunque Sophie Weidauer (11′) igualó para el equipo de la capital poco después.

Barbara Dunst (50′) volvió a poner al Bayern por delante y el Unión Berlín igualó de nuevo, esa vez en el 76′ por medio de Lisa Kamber. El tanto del triunfo muniqués lo firmó en el 84′ Giulia Gwinn.

Bayern celebra en la Bundesliga Femenina

Cabe destacar que este título es el octavo de la historia del Bayern Múnich en la categoría femenina de la Bundesliga. El trofeo llega en el tiempo ideal para tener más tiempo y mentalidad y así alistar el crucial compromiso ante el FC Barcelona, en la ida de las semifinales de la Champions League.

Por si fuera poco, Bayern también aspira a llevarse la Copa de Alemania Femenina, donde el 14 de mayo disputará la final en Colonia contra el Wolfsburgo. Un camino triunfal que sigue los pasos del equipo masculino que también está en la final de la Copa y está instalado entre los cuatro mejores equipos de Europa.

Luis Díaz contra el Bayer Leverkusen. Foto: Getty Images

Si las mujeres logran el triplete, tal como también lo trabaja Vincent Kompany y Luis Díaz en la otra categoría, Bayern Múnich lograría algo nunca antes visto y que sus equipos femenino y masculino consigan las máximas coronas de Alemania y Europa. Ya la Bundesliga la tienen en el bolsillo.