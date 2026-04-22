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El gol de Luis Díaz que liquidó al Bayer Leverkusen: Bayern Múnich celebra en la DFB Pokal

Al principio le anularon el gol al guajiro, pero tras la revisión del VAR, lo validaron para Bayern Múnich.

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Redacción Deportes
22 de abril de 2026 a las 3:53 p. m.
Luis Díaz celebrando su gol al Bayer Leverkusen en la semifinal de la Copa de Alemania.
Luis Díaz celebrando su gol al Bayer Leverkusen en la semifinal de la Copa de Alemania. Foto: Getty Images

Luis Díaz anotó el segundo gol de Bayern Múnich sobre los 90′, en el partido ante Bayer Leverkusen. Fue este miércoles, 22 de abril de 2026, por la semifinal de la Copa de Alemania (DFB Pokal).

No lo podía creer: Luis Díaz sufrió una soberbia atajada del portero rival en Copa de Alemania

Como se aprecia en la transmisión oficial del evento, Luis Díaz recibió un pase desde la derecha por parte de su compañero, Leon Goretzka. Ya no había ningún defensor del Bayer Leverkusen para contener el ataque, por lo que la posición de Lucho se medía según si estaba detrás del balón o no.

Luis Díaz encaró al portero del Bayer Leverkusen, Mark Flekken, quien salió a achicarle, pero el colombiano hizo un tiro imposible de atajar. En principio, el árbitro central del compromiso anuló el gol de Lucho por presunto fuera de juego.

Parecía que Luis Díaz estaba delante del balón, pero el VAR revisó la jugada y determinó, como dice la norma, que el guajiro estaba detrás de la pelota. Así, el tanto de Luis Díaz acabó siendo válido y fue el 2-0 para Bayern Múnich.

Antes, a los 22′ del primer tiempo, Harry Kane había puesto el primero a favor del Bayern Múnich. Fue un remate dentro del área que desató locura absoluta en el banco técnico de los bávaros, y que presagió lo que sería el resto del partido, con los de Kompany atacando y Leverkusen resistiendo.

Con su clasificación a la gran final de la DFB Pokal, Bayern Múnich espera rival para tratar de vencer y levantar el trofeo. En concreto, el rival del Bayern saldrá del ganador entre Stuttgart y Friburgo, que jugarán el jueves 23 de abril.

Luis Díaz acaricia la DFB Pokal: Bayern Múnich, a la final tras vencer al Leverkusen

Todo apunta a una temporada histórica del Bayern Múnich, y están muy cerca de hacerlo. Ya ganaron la Supercopa de Alemania y vienen de asegurar matemáticamente la Bundesliga. Ahora, están instalados en la final de la DFB Pokal y también jugarán las semifinales de la Champions League.