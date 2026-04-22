No lo podía creer: Luis Díaz sufrió una soberbia atajada del portero rival en Copa de Alemania

Luis Díaz hizo todo bien, pero el arquero rival le ahogó el que hubiese sido el primer grito de gol de Bayern Múnich ante Bayer Leverkusen, en medio de la semifinal de la Copa de Alemania jugada este 22 de abril.

El guajiro fue inicialista en el cuadro bávaro, que alineó a los mejores hombres para evitar sorpresas en busca de un nuevo título, luego de haber logrado de manera anticipada el fin de semana pasado la Bundesliga.

Lesión saca a joya de Alemania del Mundial 2026: para Bayern Múnich de Luis Díaz es baja

Luis Díaz: Thiago Alcántara halagó a Bayern Múnich por quitárselo al Liverpool; “fantástica”

Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz lideraron el ataque, que a los 15 minutos se juntó para generar peligro. Después de varias aproximaciones, a Lucho le quedó vivo un balón que remató con efecto al palo izquierdo del golero Mark Flekken.

😱 Lucho no puede creer la pelota que le atajaron



💥 El asombro del colombiano tras su gran remate y la respuesta del arquero del Bayer Leverkusen.



▶️ Mira la 🇩🇪 #DFBPokal en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/8hyl3ylxkp — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 22, 2026

Aunque el cafetero ya se disponía a celebrar, tuvo que frenar su corrida por la mano providencial del contrario. Los aplausos que estaba por llevarse Díaz, terminó por llevárselos el guardameta que salvó de gran forma a los suyos.

En una cámara que lleva el árbitro, se vio la sorpresa que le generó la jugada al de la Selección Colombia. Tomándose su cabeza con las manos, lamentó por varios segundos no haber podido celebrar una anotación más en su magistral temporada inicial en Alemania.

Al cafetero no le quedó más que pasar página rápido y reintegrarse en la dinámica del partido, en busca de que él o algún otro compañero marcara el 0-1 parcial.

Quien sí logró ser efectivo frente al arco rival fue Harry Kane, que al 22′ fusiló al portero de Leverkusen para poner a ganar a los dirigidos por Vincent Kompany.

En dicha acción donde estuvo Jamal Musiala como el pasador, Luis Díaz como el distractor y Harry Kane como el anotador, Bayern Múnich se vio veloz ante la marca generada por el contrario. Fue un tanto con el estilo del que es considerado como uno de los mejores tres equipos del mundo.

Díaz se lució en el primer tiempo

Lleno de confianza se le ha visto a Luis Díaz en su primer año con el elenco alemán. Muestra del gran momento que vive son las jugadas mágicas que se permite hacer Díaz. Ante Leverkusen, en cierto momento la paró de pecho, tiró un sombrero y emocionó a sus hinchas.

✨ Magia de Luis Díaz ante Bayer Leverkusen



Control y calidad de Lucho en la Copa de Alemania.



▶️ Mira la 🇩🇪 #DFBPokal en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/RMI4fOjLtr — ESPN Colombia (@ESPNColombia) April 22, 2026

En las redes de ESPN destacaron el momento cortando el clip exacto donde se vio al guajiro librarse de dos defensas con un recurso vistoso.

Antes de que el juez pitara el final del primer tiempo, el Bayern tuvo muchas más oportunidades para acrecentar el marcador a su favor, pero no fue efectivo. Kane lanzó un tiro por los aires, mientras otros se encontraron con el buen desempeño del arquero contrario.

Luis Díaz: Lothar Matthäus cambió dardos por halagos hacia el colombiano; “sería injusto”

En caso de que el equipo del colombiano logre la victoria, esperará en la final por Stuttgart o Friburgo, los otros semifinalistas y quienes jugarán su paso a la siguiente instancia el próximo jueves, 23 de abril.

De Díaz hay que decir que terminó el primer tiempo e inició el segundo tiempo de la semifinal de Copa con una calificación de 7.1 puntos, 76 % de pases y 26 toques, que lo hicieron uno de los más destacados.